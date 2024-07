Bi kịch sau cơn cuồng ghen

Trong cơn say, Kha bộc phát cuồng ghen dùng dao tước đoạt mạng sống của 2 người. Trong đó có vợ cũ, người mà Kha luôn miệng nói lời yêu thương.

Mai Văn Kha bị tuyên phạt tù chung thân vì hạ sát vợ cũ và bạn nhậu.

Ma men dẫn lối

Phòng xét xử của TAND tỉnh chiều 25/7, không còn chỗ trống bởi người tới dự khán quá đông. Họ vừa là thân nhân của bị cáo lẫn bị hại. Khi Mai Văn Kha (SN 1983, ngụ huyện Châu Đức) được dẫn giải vào phòng xét xử, rất đông người dân đã có mặt. Trong đó có 3 trẻ thơ nước mắt giàn giụa là các con của Kha và bị hại D. (vợ cũ của Kha).

Khi Kha ngồi ở ghế chờ HĐXX vào tuyên án, 3 đứa trẻ luồn qua vòng vây của mọi người lao vào ôm bị cáo khóc như mưa. Kha ôm từng đứa, lau nước mắt, xoa đầu, hôn lên trán, nức nở hỏi han. Cảnh 4 cha con bị cáo ôm nhau khóc khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa, đôi mắt ai cũng đỏ hoe.

Khi thư ký thông báo HĐXX vào làm việc, cả 4 cha con bịn rịn rời nhau. 3 đứa trẻ chưa đủ 16 tuổi được yêu cầu ra khỏi phòng xét xử, chỉ biết đứng bên ngoài hành lang, nhìn qua ô cửa sổ bóng mờ mịt của người cha đang phải trả giá cho hành vi phạm tội.

Theo cáo trạng, Kha và chị D. kết hôn từ năm 2008 và có với nhau 3 đứa con. Hạnh phúc được thời gian thì cuộc sống vợ chồng phát sinh mâu thuẫn. Tháng 11/2023, Kha và vợ thuận tình ly hôn với quyết định của TAND huyện Châu Đức. Kha tới TT. Ngãi Giao thuê nhà ở. Chị D. cùng 3 con ở căn nhà chung của vợ chồng tại xã Xà Bang.

Trưa 17/12/2023, Kha, chị D., anh N. (SN 1983, ngụ huyện Châu Đức) cùng 2 người khác tổ chức nhậu tại nhà người quen ở thôn Hoàng Long (xã Kim Long). Đến chiều, cả nhóm rủ nhau ra khu vực nghĩa trang thôn Hoàng Long tiếp tục nhậu và hát karaoke. Khoảng 21 giờ cùng ngày, Kha cùng mọi người đi về, riêng anh N. vẫn ở lại nhậu.

Do chỗ nhậu cách nhà vợ cũ 1 đoạn đường ngắn nên Kha đến xin chị D. cho ngủ lại nhưng bị từ chối. Kha bực tức ra nghĩa trang tiếp tục nhậu với anh N. Thấy anh N. gọi điện hẹn chị D. ở nghĩa trang nên Kha ghen và về lấy dao. Khi thấy vợ cũ và anh N. khoác vai nhau đi trong nghĩa trang, cơn cuồng ghen khiến Kha lao tới dùng dao đâm chị D. nhiều nhát. Anh N. lao vào can ngăn cũng bị Kha đâm nhiều nhát. Hậu quả, chị D. và anh N. tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Kha đến Công an xã Kim Long đầu thú.

Tại tòa Kha một mực khẳng định dù đã ly hôn nhưng rất thương yêu vợ. “Bị cáo yêu vợ nên khi thấy anh N. đi cùng D. thì bộc phát cơn ghen. Bị cáo không kiềm chế được cảm xúc…”, Kha lý giải hành vi giết người.

“Bị cáo nói yêu vợ sao lại ly hôn? Yêu vợ tại sao lại dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị D. tử vong?”, vị Hội thẩm Nhân dân hỏi. “Bị cáo nhậu vào nên không kiềm chế được”, Kha nhỏ giọng nói.

"Con dại cái mang"

Tại phiên xét xử, bà Y. (mẹ bị hại N.) và bà M. (mẹ chị D.) cùng ngồi ở hàng ghế đại diện người bị hại. Dù con gái bị Kha sát hại nhưng khi ôm 3 đứa cháu là con của bị cáo thì bà lại rộng lượng không yêu cầu bồi thường và xin tòa giảm nhẹ án phạt cho Kha. Bà M. cho biết, Kha làm bảo vệ và quen biết với chị D. khi con gái bà đang học nghề tại tỉnh Bình Phước. Sau thời gian yêu nhau, hai người về huyện Châu Đức kết hôn và sinh sống.

“Lúc kết hôn, 2 đứa không có “đồng xu cắc bạc” nào, đến mua nhẫn cưới cũng là tiền tôi lo”, bà M. kể.

Theo bà M. vợ chồng Kha làm chung công ty, thu nhập cũng khá nên đời sống dần ổn định, 3 con gái ngoan ngoãn lần lượt ra đời. Cuộc sống hạnh phúc ấm êm được hơn chục năm thì bắt đầu xuất hiện những “vết rạn”.

“Kha hiền lành và yêu thương vợ con, làm bao nhiêu tiền cũng mang về cho gia đình, nhưng cũng hay nhậu nhẹt. Mỗi lần nhậu say tính nóng như lửa, thậm chí có “va chạm tay chân với” D. Sau thời gian không thể chịu đựng nên cả 2 quyết định ly hôn”, bà M. kể.

Từ ngày D. mất, Kha bị bắt tạm giam, 3 đứa cháu về ở với bà M. “Tôi già yếu rồi, Kha thì đi tù không biết ngày nào mới được ra, tương lai của 3 cháu không biết sẽ đi về đâu…”, bà lén lau nước mắt, tay ôm chặt 3 đứa trẻ.

Ngồi bên cạnh, bà Y. bật khóc nức nở khi nghĩ tới con mình bị Kha tàn nhẫn sát hại. Anh N. là con đầu và là trụ cột lo kinh tế cho cả gia đình. Anh N. mất đi, bà Y. không biết bấu víu vào đâu. Tại tòa, bà Y. yêu cầu Kha bồi thường 275 triệu đồng chi phí mai táng và tổn thất tinh thần nhưng gia đình bị cáo mới bồi thường được 30 triệu đồng.

Xem xét toàn diện hồ sơ, chứng cứ và diễn biến phiên xử, HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của Kha là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm tính mạng của 2 người, có tính chất côn đồ, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Tuy nhiên, cân nhắc những tình tiết giảm nhẹ và không muốn 3 đứa trẻ đã mất mẹ nay lại mất thêm cha nên HĐXX quyết định tuyên phạt Mai Văn Kha tù chung thân về tội “Giết người”.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN