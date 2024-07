Cả nước có hơn 6.200 người tử vong vì tai nạn giao thông

Thông tin từ Ủy ban ATGT Quốc gia, tai nạn giao thông, tháng 7 và 7 tháng năm 2024 vẫn còn diễn biến phức tạp. Số người tử vong giảm, nhưng số vụ tai nạn giao thông và số người bị thương tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, 7 tháng của năm nay (tính từ ngày 15/12/2023 đến 14/7/2024), toàn quốc xảy ra 14.242 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.204 người, bị thương 10.976 người. So với 7 tháng đầu năm 2023, tai nạn giao thông tăng 1.854 vụ (tăng 14,97%), giảm 717 người chết (giảm 10,36%), tăng 2.720 người bị thương (tăng 32,95%).

Cụ thể, đường bộ xảy ra 14.125 vụ, làm chết 6.126 người, bị thương 10.953 người. Đường sắt xảy ra 84 vụ, làm chết 60 người, bị thương 18 người. Đường thủy xảy ra 30 vụ, làm chết 17 người, bị thương 5 người. Hàng hải xảy ra 3 vụ, làm chết một người.

Trong tháng 7/2024, hàng không xảy ra 1 sự cố mức B, 1 sự cố mức C và 6 sự cố mức D, giảm 5 sự cố so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, 6 sự cố do hỏng hóc kỹ thuật, 1 sự cố mức B và 1 sự cố mức C đang trong quá trình điều tra.

Tính trong cả 7 tháng năm 2024 (tính từ ngày 16/12/2023 - 15/7/2024), hàng không xảy ra 1 sự cố mức B, 1 sự cố mức C và 48 sự cố mức D. Trong đó, 32 sự cố do hỏng hóc kỹ thuật tàu bay, 2 sự cố do chim va đập tàu bay, 13 sự cố do con người (1 do tổ lái và yếu tố thời tiết, 7 sự cố do tổ lái, 3 do nhân viên kỹ thuật, 2 do nhân viên mặt đất), 1 sự cố do tàu bay bay vào khu vực nhiễu động gây ra bởi tàu bay khác, 1 sự cố mức B và 1 sự cố mức C đang trong quá trình điều tra.

Tính riêng tháng 7/2024 (tính từ ngày 15/6 - 14/7), cả nước xảy ra 1.889 vụ tai nạn giao thông, làm chết 860 người và làm bị thương 1.424 người. So với tháng cùng kỳ năm 2023, tai nạn giao thông tăng 190 vụ (tăng 11,18%), giảm 82 người chết (giảm 8,7%), tăng 294 người bị thương (tăng 26,02%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 1.868 vụ, làm chết 846 người, bị thương 1.417 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 185 vụ (14,97%), giảm 86 người chết (-9,23%), tăng 290 người bị thương (25,73%).

Đường sắt xảy ra 18 vụ, làm chết 12 người, bị thương 7 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 9 vụ (100%), tăng 5 người chết (71,43%), tăng 4 người bị thương (133,3%).

Đường thủy xảy ra 3 vụ, làm chết 2 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 3 vụ (-50%), giảm 1 người chết (-33,33%). Hàng hải không xảy ra tai nạn.

