Tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy; Bắt đối tượng truy nã - ANTT ngày 10/5

Tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 10/5, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ tổ chức và tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại căn nhà không số thuộc tổ 12, KP2, phường Hắc Dịch. Tại địa điểm trên, Công an TX.Phú Mỹ kiểm tra phát hiện H.N.T. (SN 1987, trú TX.Phú Mỹ) và B.V.Th. (SN 1987, trú tỉnh Bình Phước) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; N.T.H. (SN 1997, trú TX.Phú Mỹ) và V.T.L. (SN 1995, trú tỉnh Đắk Nông) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Nguyễn Văn)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 10/5, Công an TX.Phú Mỹ cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) và Công an TP.Bà Rịa bắt đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1993, trú TX.Phú Mỹ) theo quyết định truy nã ngày 11/11/2022, của Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ về hành vi cố ý gây thương tích. (Lê Nguyễn)

Khởi tố Giám đốc Công ty gỗ Bình Minh

Ngày 10/5, Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Feng Yong (quốc tịch Trung Quốc), Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh (Công ty gỗ Bình Minh, ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu), để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động. Các quyết định trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo cơ quan chức năng, với vai trò là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty gỗ Bình Minh, nhưng trong quá trình vận hành lò hơi, ông Feng Yong đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, quản lý bình hơi, không thực hiện việc kiểm định chất lượng dẫn đến sự cố nổ lò hơi làm nhiều người chết.

Trước đó, sau khi vụ nổ lò hơi xảy ra tại Công ty gỗ Bình Minh vào sáng 1/5, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động lực lượng vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, để phục vụ sản xuất, công ty này có lắp đặt 1 nồi hơi dạng ống nước, Mode: DZH1-1.0-M, nhãn hiệu: Huawang, công suất sinh hơi 1.000kg/giờ ở bên ngoài, cạnh vách tôn xưởng bán thành phẩm.

Trong quá trình sử dụng, công ty này phát hiện có trục trặc về kỹ thuật và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị đến để kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa vào ngày 30/4.

Sáng 1/5, cán bộ kỹ thuật của Công ty gỗ Bình Minh vào kiểm tra, vận hành, thì nồi hơi phát nổ. Vụ tai nạn làm 6 công nhân tử vong và 5 người khác bị thương, nhà xưởng bị hư hỏng nặng.

(Trần Danh-Báo Đồng Nai)