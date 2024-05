Ngày 9/5, UBND huyện Châu Đức tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2024.

Tổ liên gia an toàn PCCC thi thực hành chữa cháy trong nhà ở.

Tham gia hội thi có 16 tổ liên gia an toàn PCCC của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các đội tranh tài ở phần thi lý thuyết và thực hành, Trong đó, lý thuyết trả lời các câu hỏi về kiến thức PCCC và cứu nạn cứu hộ; phần thực hành chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh.

Đội thi tổ chức cứu người bị nạn ra khỏi đám cháy.

Các đội đã hoàn thành tốt phần thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, thể hiện được năng lực ứng phó, xử lý sự cố cháy, khả năng sử dụng thành thạo công cụ PCCC và CNCH.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi.

Kết thúc hội thi, Tổ liên gia an toàn PCCC xã Bàu Chinh đoạt giải Nhất, Tổ liên gia an toàn PCCC xã Suối Nghệ đoạt giải Nhì và Tổ liên gia an toàn PCCC xã Kim Long đoạt giải Ba.

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN