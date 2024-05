Phát triển sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2024 và lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở; phát triển sâu rộng, vững chắc phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. Đồng thời, tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trang trọng, có ý nghĩa sâu sắc, hướng về cơ sở, tạo điểm nhấn, có sức lan tỏa sâu, rộng, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tổ chức từ ngày 2/7, đến ngày 10/8.

TRÍ NHÂN