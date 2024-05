Ô tô bị trộm khi đậu trên vỉa hè - ANTT ngày 9/5

Trộm xe ô tô

Ngày 9/5, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, anh P.V.C. (SN 1985, ngụ đường 2/9, phường 11) đậu xe ô tô hiệu Daihatsu BKS 51C-027… trên vỉa hè trước nhà (chìa khóa xe và các giấy tờ cá nhân để bên trong ca bin) thì bị kẻ gian lấy trộm. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 9/5, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý N.H.C. (SN 1993, trú TX.Phú Mỹ) về hành vi tàng trữ trái phép 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá tại ấp 4, xã Tóc Tiên. (Lê Nguyễn)

Mời làm việc

Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu đang tiến hành điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến người có thông tin như sau, họ tên: Nguyễn Thị Huệ (giới tính: nữ; CCCD số: 038196008661 cấp ngày 16/9/2020; địa chỉ: phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP.Hà Nội. SĐT: 089.807.5338). Hiện tại, không rõ bà Nguyễn Thị Huệ đang cư trú ở đâu, nên Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu chưa làm việc để thu thập các thông tin, tài liệu phục vụ việc điều tra, xác minh và giải quyết vụ việc. Công an TP.Vũng Tàu thông báo: bà Huệ liên hệ Công an TP.Vũng Tàu để làm việc (số 01 đường 3/2, phường 8, gặp đồng chí Nguyễn Mậu Huy, SĐT: 0856308594).