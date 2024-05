Vi phạm nồng độ cồn gấp 3 lần mức kịch khung

Vi phạm cồn mức 1,168 mg/lít khí thở, gần gấp 3 lần kịch khung, người đàn ông muốn đóng tiền phạt trực tiếp để lấy xe tiếp tục lưu thông.

Đội CSGT-TT Công an TP.Bà Rịa lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn TX.Phú Mỹ.

Tối 9/5, Đội CSGT-TT, Công an TP.Bà Rịa và Đội CSGT-TT, Công an TX.Phú Mỹ phối hợp lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Trường Chinh (phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ). Đây là kế hoạch trao đổi địa bàn trong kiểm tra nồng độ cồn được Công an tỉnh triển khai thời gian qua.

Khoảng 21 giờ, anh Đ.T.K (SN 1994, ngụ huyện Châu Đức) lưu thông đến gần thì thấy chốt kiểm tra, do đó, bất ngờ quay xe né kiểm tra nồng độ cồn. Lực lượng CSGT đã nhanh chóng ngăn chặn, yêu cầu anh K. đo nồng độ cồn.

Anh T.V.C (SN 1989) vi phạm nồng độ cồn ở mức 1,168mg/lít khí thở, tức vượt mức kịch khung gần gấp 3 lần.

Máy đo nồng độ cồn xác định anh K. vi phạm ở mức 0,194mg/lít khí thở. Anh K. cho biết, do lâu ngày không gặp bạn bè nên đã "cả nể", uống vài lon bia rồi chạy xe về nhà.

Còn trong quá trình tuần tra, lực lượng CSGT phát hiện anh T.V.C (SN 1989, trú tại Phú Mỹ) chạy xe có biểu hiện say xỉn, đi loạng choạng nên yêu cầu dừng phương tiện, đo nồng độ cồn. Lúc này, anh C. thừa nhận đã nhậu và mong muốn đóng phạt trực tiếp để không bị giữ phương tiện.

Máy đo báo mức vi phạm nồng độ cồn của anh T.V.C.

Kết quả, anh C. vi phạm nồng độ cồn mức 1,168mg/lít khí thở, tức gần gấp 3 lần "kịch khung". Máy đo nồng độ độ cồn cũng hiển thị mức vi phạm cồn màu đỏ, cho thấy anh C. đã uống rất nhiều bia rượu. Không được lấy xe ra về, anh C. cũng không ký biên bản mà rời khỏi chốt kiểm tra.

Cũng trong buổi làm việc, tổ công tác đã xử lý 10 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 2 trường hợp không đội nón bảo hiểm.

TRẦN TIẾN