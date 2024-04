Tinh gọn lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT tại cơ sở trong tình hình mới.

Lực lượng bảo vệ dân phố phường 12 (TP.Vũng Tàu) tham gia điều tiết giao thông tại cầu Cửa Lấp.

Phù hợp với thực tiễn

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở gồm: dân phòng, bảo vệ dân phố và công an xã bán chuyên trách. Lực lượng này đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an trong công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở.

Xã Phước Hưng (huyện Long Điền) có hơn 31.000 dân, chia làm 6 ấp với 106 tổ dân cư. Hiện nay, toàn xã có 8 công an xã bán chuyên trách và 48 dân phòng.

“Thời gian qua, lực lượng công an xã bán chuyên trách và dân phòng phối hợp với công an chính quy tuần tra khép kín địa bàn bất kể ngày, đêm để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, giữ bình yên cho Nhân dân. Việc Luật có hiệu lực đi vào cuộc sống là phù hợp với thực tiễn”, Trung tá Nguyễn Thế Nam, Trưởng Công an xã Phước Hưng nói.

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6, ngày 28/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. Luật gồm 5 chương, 33 điều, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác, xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Tương tự, 10 xã, phường trên địa bàn TX.Phú Mỹ có hơn 400 thành viên lực lượng ANTT cơ sở. Trong đó, công an xã bán chuyên trách hơn 50 người, bảo vệ dân phố gần 200 người, còn lại là lực lượng dân phòng. Những năm qua, các lực lượng này đã phối hợp cùng công an chính quy xử lý nhiều vụ việc tại cơ sở. Đây cũng là lực lượng nòng cốt tại cơ sở, tham gia trực tiếp bảo vệ ANTT, PCCC, hòa giải ở khu phố, thôn, ấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kiện toàn, thống nhất

Theo Công an tỉnh, toàn tỉnh có 462 công an xã bán chuyên trách, 1.242 thành viên bảo vệ dân phố và 561 đội trưởng, đội phó dân phòng. Dù chế độ, chính sách chưa thỏa đáng, song các thành viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm để cống hiến cho nhiệm vụ chung.

Để chuẩn bị các điều kiện triển khai hiệu quả khi Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có hiệu lực, Công an tỉnh đã tiến hành lấy ý kiến từ các đơn vị, địa phương để đề ra phương án kiện toàn, thống nhất tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Việc thống nhất 3 lực lượng: Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và đội trưởng, đội phó dân phòng đang hoạt động hiện nay thành một lực lượng, chịu sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, sự quản lý của UBND cấp xã và sự hướng dẫn, phân công, kiểm tra của công an cấp xã sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.

Đồng thời, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT tại địa bàn cơ sở; sắp xếp, bố trí lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở theo hướng thống nhất, kiện toàn, tinh gọn, đầu mối gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, chức danh, mối quan hệ công tác của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo luật định.

Ngày 2/4, tại hội nghị trực tuyến giữa Bộ Công an và công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc quán triệt Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và các nhiệm vụ công tác trọng tâm để triển khai thi hành, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ: Luật được ban hành đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan trong việc bảo đảm ANTT ở cơ sở đã được xác định trong các văn bản của Đảng, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp. Luật nhằm kiện toàn, tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, toàn diện, xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở mang lại những tác động tích cực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về ANTT. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong chỉ đạo đảm bảo chuẩn bị tốt các điều kiện, hoàn thành các nhiệm vụ triển khai luật theo đúng tiến độ đề ra.

Qua đó, tập trung bảo đảm nguồn lực, cơ sở vật chất, chế độ, chính sách và bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở có hiệu quả, đảm bảo đủ số lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và là cánh tay nối dài của lực lượng công an cơ sở.

Thượng tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, luật này rất quan trọng. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu công an các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu, đề xuất, phối hợp hiệu quả xây dựng phương án và chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc kiện toàn tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của luật.

