AN NINH - TRẬT TỰ

Cố ý gây thương tích

Ngày 18/4, Công an TX.Phú Mỹ tiếp tục điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại thôn Bàu Phượng, xã Châu Pha, bà L.T.T. (SN 1989) và ông Đ.V.N. (SN 1985, cùng trú TX.Phú Mỹ) xảy ra mâu thuẫn. Ông N. dùng dao đâm bà T. 2 nhát vào người, sau đó đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa. (Nguyễn Văn)

Nhân viên trộm tiền của nhà hàng

Ngày 18/4, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà hàng D.Q. (phường 1). Theo trình bày của bị hại, chủ nhà hàng phát hiện mất trộm 6 triệu đồng và 20 USD nên trình báo cơ quan công an. Qua làm việc, T.Đ.K. (chỗ ở phường 12, nhân viên của nhà hàng) khai nhận đã trộm số tài sản trên. Ngoài ra, K. khai đã cùng Đ.T.H. (SN 1994, trú tỉnh Bình Thuận, nhân viên nhà hàng) chiếm đoạt tiền của nhà hàng. (Sơn Khê)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 18/4, Công an TP.Bà Rịa đang tiếp tục điều tra vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại quán cà phê trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Long Hương. Tại địa điểm trên, Công an TP.Bà Rịa bắt quả tang Ngô Thanh B. (SN 1976, trú TP.Bà Rịa) đang tàng trữ 2 gói nilon bên trong chứa chất kết tinh, không màu, trong suốt (đối tượng khai là ma túy đá). (Lê Nguyễn)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 18/4, Công an huyện Long Điền cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) bắt đối tượng truy nã Hoàng Sơn (SN 1978, trú tỉnh Nghệ An) theo quyết định truy nã ngày 4/10/1999, của Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền về tội cướp tài sản. (Phước An)

Xứ lý đối tượng xâm hại tình dục trẻ em

Ngày 18/4, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, cháu T.T.T.N. (SN 2007, trú TX.Phú Mỹ) và T.H.N. (SN 2004, trú huyện Xuyên Mộc) quen biết và nảy sinh yêu đương. Từ tháng 7/2023, cháu N. và T.H.N. đã nhiều lần tự nguyện quan hệ tình dục tại phòng trọ thuộc tổ 8, KP.Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ. Hiện nay, cháu N. đang mang thai khoảng 2 tháng tuổi. (Trí Nhân)

Va vào dải phân cách, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại Km 55+000, QL51, thuộc thôn Láng Cát, xã Tân Hòa (TX.Phú Mỹ). Theo Công an TX.Phú Mỹ, xe mô tô BKS 67C1-541… do anh S.T.P. (SN 2004, trú TX.Phú Mỹ) điều khiển chở theo chị Y.S. (SN 2003, trú tỉnh Kon Tum) đến địa điểm trên thì va chạm vào dải phân cách. Hậu quả, anh P. tử vong, chị S. bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an TX.Phú Mỹ điều tra làm rõ. (Nguyễn Anh)