Đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm

Chiều 17/4, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh đã tổng kết công tác thực hiện Nghị định 06/2014/NĐ-CP về vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; 10 năm thực hiện Chỉ thị 07/CT-BCA-V28, ngày 15/8/2014, của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới”.

Thời gian qua, Ban chỉ đạo 138 tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính phủ về công tác dân vận và phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trong tình hình mới. Vì vậy, phong trào đã phát triển mạnh cả chiều rộng lẫn chiều sâu, huy động được đông đảo quần chúng tham gia.

Qua công tác vận động, tuyên truyền của Công an phường Long Tâm (TP.Bà Rịa) người dân trên địa bàn phường đã tự nguyện giao nộp nhiều vụ khí, công cụ hỗ trợ.

Hiện nay, nhiều mô hình bảo đảm ANTT hoạt động có hiệu quả góp phần kéo giảm tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội như: “Liên gia tự quản phòng, chống tội phạm”; “Camera an ninh”; “Bảo đảm trật tự ATGT trước cổng trường học”; “Kết nối mạng xã hội-bình yên cho mỗi gia đình”; “Nói không với tệ nạn ma túy”…Từ các mô hình này, người dân đã cung cấp cho lực lượng công an hàng ngàn tin ANTT có giá trị, giúp điều tra, truy bắt nhiều đối tượng phạm tội…

Tin, ảnh: TRÍ HẢI