Khen thưởng đột xuất Phòng Cảnh sát Hình sự trong phá chuyên án

Ngày 17/4, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã khen thưởng đột xuất Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS, Công an tỉnh) vì thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh, trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và quý I/2024, Phòng CSHS đã tăng cường triển khai lực lượng, phương tiện đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Trong đó, đã triệt phá nhiều vụ án, chuyên án, điều tra, bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng phạm tội nguy hiểm. Đặc biệt, Phòng CSHS đã đấu tranh thành công Chuyên án “Giết người, cướp tài sản” xảy ra tại TT.Long Hải (huyện Long Điền) vào cuối năm 2023.

Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng CBCS Phòng CSHS

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ân cần thăm hỏi, biểu dương và tặng hoa chúc mừng CBCS Phòng CSHS vì những thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

Tin, ảnh: TRÍ HẢI