Không khoan nhượng với tội phạm ma túy

Thời gian qua, Công an huyện Xuyên Mộc và lực lượng Bộ đội Biên phòng đóng trên địa bàn đã phối hợp phá nhiều vụ án ma túy, góp bảo đảm ANTT địa phương.

Đồn Biên phòng Bình Châu đã bắt quả tang Nguyễn Công Tâm (SN 1988, ngụ huyện Xuyên Mộc) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Liên tiếp bắt các vụ án ma túy

Mới đây, khuya 15/4, Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp với Công an xã Phước Tân bắt quả tang nhóm thanh 8 người (cả nam và nữ) tụ tập tại căn nhà riêng thuộc ấp Tân Trung (xã Phước Tân) ăn nhậu và sử dụng trái phép chất ma túy. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1 đĩa sứ có ma túy, 1 túi nilon chứa ma túy tổng hợp cùng bộ loa nghe nhạc. Vụ việc đang được Công an huyện xử lý theo quy định.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 20/3, Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp với Công an xã Bình Châu bắt quả tang Phan Xuân Đông (SN 1988, ngụ xã Bình Châu) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 9 gói nilon chứa ma túy. Ngày hôm sau, Công an xã Bình Châu lại tiếp tục bắt quả tang đối tượng Trần Lâm (SN 1988, ngụ xã Bình Châu) về hành vi tương tự. Tang vật thu giữ 2 gói nilon chứa ma túy đá.

Không chỉ lực lượng công an tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đóng quân trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã phối hợp, bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm về ma túy.

Đơn cử, ngày 3/1, Đồn Biên phòng Bình Châu và BĐBP tỉnh bắt 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy tại ấp Bình An và ấp Bình Hòa (xã Bình Châu), do Nguyễn Công Tâm (SN 1988) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1989, cùng ngụ huyện Xuyên Mộc) thực hiện. Tang vật thu giữ hơn 3 gram ma túy.

Tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm

Tại sơ kết công tác công tác quý I/2024, của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (Ban Chỉ đạo 138) huyện Xuyên Mộc, Công an huyện Xuyên Mộc đánh giá, tội phạm ma túy tại khu vực giáp ranh vẫn đang diễn biến phức tạp. Có những vụ việc, đối tượng mua bán trái phép chất ma túy không giao trực tiếp mà dấu tang vật tại địa điểm bí mật rồi liên lạc con nghiện đến lấy. Một số nhóm đối tượng thì thuê căn hộ tại các khu du lịch để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nên công tác tiếp cận, phá án gặp khó khăn.

Quý I/2024, Công an huyện Xuyên Mộc đã phát hiện, bắt giữ 14 vụ, với 15 đối tượng vi phạm về ma túy. Trong đó, có 9 vụ với 9 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; 4 vụ với 5 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy và 1 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 50 gram ma túy và 14 gói nilon chứa ma túy đá; đưa 67 đối tượng vào cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy.

Để giữ vững ANTT trên địa bàn, thời gian qua, Công an huyện Xuyên Mộc, tăng cường đấu tranh, xử lý các loại tội phạm, trong đó có tội phạm về ma túy. Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy, không trồng cây cần sa cho người dân tại khu dân cư. Đến nay, toàn huyện có 13/13 xã, thị trấn đăng ký, thực hiện cam kết xây dựng, xã, thị trấn không tệ nạn ma túy; tổ chức vận động "Toàn dân tham gia, phòng chống tệ nạn ma túy".

Phát biểu tại buổi sơ kết, ông Nguyễn Hữu Lộc, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 huyện Xuyên Mộc nhấn mạnh, thời gian qua, lực lượng công an và BĐBP trên địa bàn đã phối hợp, phá nhiều vụ án, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương.

"Thời gian tới, lực lượng công an và BĐBP cần tiếp tục làm tốt công tác phòng, ngừa tội phạm, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc nóng gây mất ANTT. Đồng thời, cần có biện pháp ngăn tệ nạn ma túy len lỏi vào môi trường học đường", ông Nguyễn Hữu Lộc nhấn mạnh.

Bài, ảnh: HÀN LẬP