Đường dây nóng phản ánh vi phạm giao thông, đô thị

Ngày 19/4, Công an TP.Vũng Tàu ra mắt đường dây nóng (0369.112.113) tiếp nhận, xử lý thông tin, hình ảnh trong lĩnh vực trật tự ATGT và trật tự đô thị (TTĐT) trên địa bàn thành phố.

Cán bộ CSGT (Công an TP.Vũng Tàu) tiếp nhận và giải quyết các vấn đề liên quan đến giao thông với người dân.

Trực 24/24 giờ

Theo đó, số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ zalo chuyên tiếp nhận thông tin, phản ánh của người dân về những hành vi vi phạm trật tự ATGT, TTĐT và trật tự an toàn xã hội (TTATXH) qua số 0369.112.113. Để kịp thời tiếp nhận thông tin, cán bộ CSGT và Trật tự (Công an TP.Vũng Tàu) phải trực 24/24 giờ.

Đối với thông tin, hình ảnh liên quan đến vi phạm trật tự ATGT, TTĐT sau khi vào sổ tiếp nhận, cán bộ tiến hành theo các bước: xác minh chủ phương tiện qua tra cứu biển số xe trên phần mềm đăng ký xe (bước 1); viết thông báo hành vi vi phạm đã ghi nhận, gửi đến địa chỉ nhà mời chủ phương tiện lên cơ quan công an phối hợp giải quyết (bước 2). Trường hợp không gửi được thông báo đến chủ phương tiện thì phối hợp với công an các phường, xã và địa phương ngoài TP.Vũng Tàu, nơi chủ phương tiện cư trú xác minh.

Bước 3 là cung cấp hình ảnh vi phạm đã ghi nhận cho chủ phương tiện kiểm chứng để xác định người vi phạm. Trường hợp chủ phương tiện là người vi phạm, tiến hành lập biên bản và xử lý theo quy định. Trường hợp chủ phương tiện không phải là người vi phạm, thì sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác định đối tượng vi phạm và mời lên cơ quan công an giải quyết. Khi có đủ các căn cứ chứng minh đối tượng vi phạm, tiến hành lập biên bản và xử lý theo quy định. Trường hợp không gửi được giấy mời đến người vi phạm thì phối hợp với công an các phường, xã xác minh nơi người vi phạm cư trú.

Trong trường hợp chủ phương tiện bị phản ánh vi phạm là người điều khiển xe ô tô (sau 30 ngày, kể từ ngày gửi giấy mời), nếu không đến cơ quan công an làm việc thì đơn vị sẽ gửi thông báo phương tiện vi phạm đến các cơ quan đăng kiểm, không giải quyết kiểm định phương tiện.

Ngoài ra, đối với các thông tin phản ánh liên quan đến TTĐT, ANTT và TTATXH thì bộ phận tiếp nhận sẽ tổng hợp, phân loại gửi các đội nghiệp vụ Công an TP.Vũng Tàu và UBND, công an phường, xã để xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Phục vụ người dân và du khách tốt hơn

Ông Nghiêm Viết Hùng, Phó Phòng Quản lý Đô thị TP.Vũng Tàu cho hay, việc đường dây nóng đưa vào hoạt động rất ý nghĩa và thiết thực. Nó không chỉ phục vụ tốt cho người dân trên địa bàn thành phố mà còn là kênh để du khách phản ánh các vấn đề trực tiếp đến cơ quan chức năng để xử lý kịp thời.

Còn theo Thượng tá Trần Việt Trung, Phó Công an TP.Vũng Tàu, bên cạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân chấp hành tốt trật tự ATGT thì công tác kiểm tra, xử phạt các trường hợp cố tình vi phạm được thực hiện nghiêm. Việc ra mắt đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin, hình ảnh trong lĩnh vực trật tự ATGT, TTĐT do các tổ chức, cá nhân cung cấp hướng tới xây dựng TP.Vũng Tàu, ATGT, văn minh đô thị. Bên cạnh đó, Công an TP.Vũng Tàu cũng tiếp nhận thông tin từ Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC) TP.Vũng Tàu chuyển sang để xác minh, xử lý một cách triệt để.

“Các thông tin sau khi tiếp nhận được phân loại để chuyển các cơ quan, bộ phận chuyên môn xử lý. Sau khi xử lý các cơ quan, chính quyền địa phương sẽ thông báo kết quả cho người cung cấp thông tin được biết. Thông tin của người phản ánh qua đường dây nóng được bảo mật tuyệt đối”, Thượng tá Trần Việt Trung nhấn mạnh.

Trong khi đó, Thiếu tá Hoàng Bá Tuấn, Phó Phòng CSGT-Công an tỉnh cho biết, trước đó, Phòng CSGT đã triển khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh vi phạm trật tự ATGT. Qua 6 tháng triển khai, mỗi ngày Phòng nhận được hàng trăm phản ánh liên quan đến tình hình trật tự ATGT và TTATXH. Qua đó, giúp lực lượng công an xử lý nhiều trường hợp vi phạm ATGT và TTXH.

"Từ hiệu quả mang lại, Phòng CSGT đã tham mưu Công an tỉnh nhân rộng đường dây nóng tiếp nhận phản ánh vi phạm trật tự ATGT và TTATXH tới công an các địa phương trong toàn tỉnh. Hiện nay, Công an TP.Vũng Tàu là địa phương đầu tiên thực hiện công việc này", Thiếu tá Hoàng Bá Tuấn chia sẻ.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN