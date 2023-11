AN NINH - TRẬT TỰ

Xử lý trường hợp dùng dao chém người

Ngày 27/11, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý L.P.S. (SN 1965, trú tại tỉnh Đồng Nai) về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, tại trước nhà 18... Trần Phú (phường 5), do mâu thuẫn cá nhân, S. dùng dao chém vào lưng, tay anh B.T.A. (SN 1990, trú tại tỉnh Hà Tĩnh) gây thương tích. (Phước An)

Tông vào bụi cây ven đường, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại ngã 3 đường Hội Bài-Tóc Tiên giao nhau với đường vào thôn Phước Thành (xã Tân Hòa, TX.Phú Mỹ). Theo Công an TX.Phú Mỹ, xe mô tô biển số 72H3-75... do chị T.T.H. (SN 1986) điều khiển chở theo bà T.T.L. (SN 1949, trú tại TX.Phú Mỹ) đến địa điểm trên không làm chủ tay lái, tốc độ đã đâm vào bụi cây gây tai nạn. Hậu quả, bà L. tử vong tại hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ TNGT đang được Công an TX.Phú Mỹ tiếp tục điều tra làm rõ. (Lê Nguyễn)

Mượn xe đem cầm cố

Ngày 27/11, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại TP.Vũng Tàu, ông T.T.K. (SN 1962, trú tại phường 11, TP.Vũng Tàu) cho Huỳnh Trí Thức (SN 1970, trú tại TX.Phú Mỹ) mượn 1 xe ô tô biển số 72A-258... trị giá 95 triệu đồng. Sau đó, Thức mang xe đi cầm lấy tiền tiêu xài. (Trí Nhân)

Trộm xe máy của bạn mang đi cầm

Ngày 27/11, Công an huyện Côn Đảo lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, chị V.T.T.L. (SN 1986, chỗ ở Khu 7, huyện Côn Đảo) phát hiện bị mất xe mô tô biển số 83D-214... tại nơi ở. Sau đó, chị L. biết được xe trên bị V.Q.V. (SN 1987, trú tại tỉnh Kiên Giang) là người ở cùng phòng trọ đã trộm rồi mang đi cầm lấy tiền tiêu xài. Hiện V. đã bỏ trốn khỏi huyện Côn Đảo. (Sơn Khê)