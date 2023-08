Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại huyện Xuyên Mộc

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2023) và 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2023), sáng 19/8, Đoàn do Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại TT.Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc).

Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen của Công an tỉnh cho tập thể cán bộ và nhân dân TT.Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc) (Ảnh: Ngọc Bích)

Trong 8 tháng năm 2023, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại TT.Phước Bửu được người dân hưởng ứng tích cực, tự giác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Quần chúng nhân dân cung cấp cho lực lượng công an thị trấn 75 nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự, giúp công an điều tra làm rõ 14 vụ việc. Các mô hình bảo đảm an ninh trật tự hoạt động có hiệu quả như: “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”; “Điểm chữa cháy công cộng”; “Tổ liên gia tự quản, tuần tra nhân dân”…

Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho các gia đình tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn tại TT.Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc). (Ảnh: Ngọc Bích)

Tại ngày hội, Công an tỉnh đã trao kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an cho 5 cá nhân tiêu biểu; Công an tỉnh tặng Giấy khen cho tập thể cán bộ và nhân dân thị trấn.

Bên cạnh đó, UBND huyện Xuyên Mộc, UBND TT.Phước Bửu tặng nhiều giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ Tổ quốc” năm 2023.

Dịp này, Công an tỉnh tặng 10 phần quà cho các gia đình tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” có hoàn cảnh khó khăn tại TT.Phước Bửu.

*Cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Lộc, Phó Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc đã đến dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Bông Trang (huyện Xuyên Mộc).

Dịp này, UBND huyện Xuyên Mộc, UBND xã Bông Trang đã khen thưởng 9 tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023.

NHÓM PV