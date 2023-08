Khởi tố kẻ bạo hành khiến bé 3 tháng tuổi tử vong

Sáng sớm 19/8, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Phụng (SN 2004, trú huyện Long Điền) về tội “Giết người”. Đồng thời, tiếp tục làm rõ hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” của Phụng đối với T.H.B.L.(SN 2008, trú tại TP.Cần Thơ-người sống chung với Phụng như vợ chồng).

Nguyễn Minh Phụng

Theo kết quả điều tra, thông qua mạng xã hội Facebook, T.H.B.L. và Nguyễn Minh Phụng quen biết nhau. Khoảng đầu tháng 5/2023, Phụng đưa L. về sống chung như vợ chồng tại nhà ở KP.Long Nguyên, TT.Long Điền (huyện Long Điền). Thời điểm này, L. đang mang thai. Đến ngày 20/5, L. sinh bé trai, tên thường gọi là Bo (chưa khai sinh).

Khoảng 11 giờ ngày 15/8, giữa L. và Phụng xảy ra mâu thuẫn lớn tiếng nên cháu bé khóc. Bực tức vì dỗ không nín, Phụng đã dùng tay đánh mạnh vào trán và lắc vùng đầu của cháu bé.

Sau đó, Phụng đưa cháu bé cho L. bồng rồi cả hai đi lên chùa gần nhà, nhưng bị bà ngoại Phụng ngăn cản vào bên trong nên đã trở về.

Trên đường về, L. phát hiện con nằm bất động nên chở đi bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong trước đó.

Sau khi nhận được thông tin, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra vụ việc. Qua khám nghiệm tử thi, cháu bé được xác định tử vong do chấn thương sọ não có tác động ngoại lực. Từ khi sinh đến lúc tử vong, L. đã 2 lần đưa cháu bé nhập viện do thương tích.

Theo lời khai của L., bé trai là con của L. và B.T.T. (SN 1999, trú huyện Đất Đỏ). Hiện T. đang chấp hành án phạt tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Trong thời gian này, L. đã quen biết với Phụng và về nhà sống chung như vợ chồng.

Tại cơ quan điều tra, Phụng cũng khai nhận trong thời gian sống chung đã nhiều lần quan hệ với L. Vì vậy, hành vi này của Phụng đang được công an điều tra, cũng cố hồ sơ tiếp tục xử lý.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN