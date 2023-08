Lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại các địa phương

Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2023) và 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2023), ngày 15/8, Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Công an tỉnh đã đến dự ngày hội tại các địa phương.

*Đoàn do ông Trần Văn Tuấn, Bí thư Thành ủy Bà Rịa đến dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Phước Nguyên (TP.Bà Rịa)

Ông Trần Văn Tuấn, Bí thư Thành ủy Bà Rịa (bên trái) trao hoa chúc mừng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Phước Nguyên (TP.Bà Rịa). (Ảnh: Trúc Giang)

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thời gian qua phát triển rộng khắp trên địa bàn phường, được nhân dân hưởng ứng và tự giác đấu tranh phòng chống tội phạm.

*Đoàn do Thượng tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến dự Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” tại xã Quảng Thành (huyện Châu Đức).

Thượng tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng xã Quảng Thành (huyện Châu Đức) nhân Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. (Ảnh: Trần Tiến)

Trong năm qua, xã Quảng Thành đã tổ chức nhiều đợt tuyên tuyền về pháp luật cho người dân. Từ nguồn tin quần chúng nhân dân cung cấp, Công an xã Quảng Thành đã điều tra làm rõ 2 vụ vi phạm pháp luật, bắt giữ 6 đối tượng, làm rõ 2 vụ, với 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý.

*Đoàn do Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Trưởng Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh đến dự Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại TT.Long Điền (huyện Long Điền).

Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Trưởng Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, tại TT.Long Điền. (Ảnh: Minh Thanh)

Hiện nay, trên địa bàn TT.Long Điền có nhiều mô hình bảo đảm ANTT hoạt động có hiệu quả như: “Nhóm Zalo an ninh”; “Thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”; “Quản lý nhà trọ, nhà cho thuê bằng camera an ninh”; “Nhà trọ, phòng trọ không tệ nạn xã hội”… Bên cạnh đó, Công an TT.Long Điền phối hợp với Công an phường Long Toàn (TP.Bà Rịa) triển khai mô hình “Liên kết phường, thị trấn ở địa bàn giáp ranh Long Toàn - Long Điền thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”.

*Cùng ngày, Phường Long Toàn tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Thời gian qua, Công an phường Long Toàn (TP.Bà Rịa) phối hợp với UBMTTQVN phường và các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy.

Người dân tham gia trò chơi đập heo đất tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Long Toàn (TP. Bà Rịa) (Ảnh: Minh Nhân)

Từ đầu năm 2023 đến nay, nhân dân đã phát hiện, cung cấp 25/53 nguồn tin có giá trị, giúp công an phường bắt 17 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, 8 đối tượng đánh bạc và 3 đối tượng vi phạm về pháo nổ.

