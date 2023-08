Cháu bé tử vong nghi do bị bạo hành: Nghi phạm bị tạm giữ

Ngày 18/8, phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu tìm về KP.Long Nguyên (TT.Long Điền, huyện Long Điền) để tìm hiểu vụ việc cháu bé tử vong nghi do bị bạo hành. Tiếp xúc và trả lời phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, hàng xóm ai cũng bày tỏ cảm thương, xót xa cho cháu bé xấu số.

Căn nhà nơi P. bạo hành cháu bé.

“Khoảng đầu giờ chiều 15/8, chúng tôi nghe tin cháu bé tử vong, thấy gia đình đưa đi bệnh viện rồi trở về nhà sau đó ít giờ. Quá xót xa, chúng tôi muốn chạy qua thăm viếng nhưng do gia đình họ khó gần nên không ai dám ghé. Mấy tháng trước, hàng xóm có thấy mẹ cháu về ở cùng gia đình N.M.P. khi đã mang thai. Họ sống với nhau như vợ chồng chứ có cưới hỏi gì đâu”, một người hàng xóm nói.

Người dân sống ở khu vực gần nhà cháu bé cho biết thêm: “Nó (nghi phạm) không có việc làm ổn định, suốt ngày lêu lổng. Mỗi lần nó xách xe đi ra khỏi nhà là nẹt pô inh ỏi. Hàng xóm góp ý thì bị nó chửi, đe dọa nên đành im lặng cho qua chuyện”.

Xung quanh vụ cháu bé tử vong nghi do bạo hành, ngày 18/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cho biết, đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với N.M.P. (SN 2004, trú tại huyện Long Điền) về hành vi “Giết người” theo Điều 123, Bộ luật Hình sự. Lệnh bắt giữ đã được Viện KSND tỉnh phê chuẩn.

Trước đó, sáng 16/8, tiếp nhận thông tin cháu bé 3 tháng tuổi, con của chị T.H.B.L. tử vong bất thường với nhiều vết thương trên người, Công an huyện Long Điền và Công an TT.Long Điền đến hiện trường là nhà của N.M.P. (chồng hờ của chị L.) tại tổ 8 (KP.Long Nguyên, TT.Long Điền) để xác minh vụ việc. Tại đây, cơ quan công an ghi nhận cháu bé được xác định tử vong vào chiều 15/8, có nhiều vết thương trên mặt, vùng bụng, háng và có dấu hiệu gãy tay trái. Sau đó, N.M.P. và T.H.B.L. được cơ quan công an triệu tập đến làm việc.

Nghi phạm P.

Sau quá trình điều tra, xác minh, ngày 17/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền chuyển hồ sơ giải quyết nguồn tin tội phạm về việc bé trai khoảng 3 tháng tuổi (thường gọi là B.) là con của chị T.H.B.L. (SN 2008, trú tại huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) chết chưa rõ nguyên nhân vào ngày 15/8, đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để xác minh, điều tra theo thẩm quyền do nghi vấn có dấu hiệu phạm tội “Giết người”.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, cháu B. (SN 20/5/2023, chưa đăng ký khai sinh) là con riêng của chị T.H.B.L. Khoảng đầu tháng 5/2023, thông qua mạng xã hội Facebook, chị T.H.B.L. quen biết và nảy sinh tình cảm với N.M.P. Sau đó, N.M.P đưa chị T.H.B.L. cùng cháu B. về sống chung tại nhà ở KP.Long Nguyên (TT.Long Điền, huyện Long Điền).

Khoảng 10 giờ 15/8, chị L. và P. cãi nhau tại phòng ngủ thì cháu B. khóc lớn. P. bế cháu B. để dỗ nhưng vẫn không nín. Bực tức, P. dùng tay phải đánh mạnh một cái vào trán của cháu B. và dùng ngón tay bóp mạnh vào đầu cháu B. lắc qua lắc lại 3 cái.

Thấy cháu B. vẫn còn khóc, P. đưa cháu B. cho L. dỗ. Sau đó, L. nói P. chở cháu đến chùa ở gần nhà. Khi P. và L. chở cháu B. đến chùa thì gặp bà ngoại P.. Bà không cho vào chùa nên cả hai đi về. Trên đường về nhà, L. phát hiện cháu B. nằm bất động nên chở đến Bệnh viện Bà Rịa để cấp cứu. Sau khoảng 20 phút sơ cứu, bác sĩ thông báo cháu B. đã tử vong nên P. và L. làm thủ tục và đưa cháu về nhà an táng.

Tại cơ quan công an, bước đầu N.M.P. đã khai nhận hành vi như trên. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

