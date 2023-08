Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh được đông đảo người dân tham gia, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Thượng tá Lượng Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể của Khách sạn Malibu Vũng Tàu có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực

Cùng với nhân dân cả nước hướng về Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, những ngày gần đây, tại nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức Ngày hội với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, sôi nổi, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, lan tỏa sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

Ngày hội với đầy đủ các hoạt động, bao gồm phần lễ và hội như: gặp mặt ôn lại truyền thống Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Tổng kết, giao lưu, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong phong trào. Văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao…

Ông Nguyễn Văn Quân, Giám đốc Công ty TNHH TM-DV-DL Nguyễn Hà-Khách sạn Malibu Vũng Tàu cho biết, năm 2023 là năm đầu tiên khách sạn Malibu tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm tạo tiền đề, cách nhìn của khách hàng đối với DN về một địa điểm lưu trú an toàn, tin cậy.

“Thông qua ngày hội, chúng tôi ra mắt mô hình “An ninh chuyên nghiệp và thân thiện” với 20 thành viên có nhiệm vụ bảo đảm ANTT và tài sản của công ty. Đồng thời phòng, chống tội phạm, phòng ngừa cháy nổ, bảo vệ môi trường, phòng tai nạn lao động… để tạo cho du khách cảm giác thân thiệt như trở về ngôi nhà thứ 2 của mình”, ông Quân nói.

Hiện khách sạn Malibu có 20 tầng, với 164 lao động. Thời gian qua, DN luôn kịp thời nắm bắt thông tin, điều tra, báo cáo tài sản bị thất lạc, tai nạn, mất an ninh an toàn tại khách sạn cho cơ quan chức năng, cũng như phối kết hợp với Cảnh sát PCCC Công an tỉnh tổ chức thực tập, diễn tập PCCC và CNCH.

Tương tự, nhằm hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, ông Dương Thanh, Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa, cho biết 100% cán bộ, nhân viên bệnh viện ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Hằng năm, công đoàn cơ sở triển khai cho 100% cán bộ, nhân viên ký cam kết thực hiện Đề án 4 giảm của UBND tỉnh về phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, giảm thiểu TNGT nghiêm trọng.

“Mặc dù bận rộn chuyên môn, nhưng đội ngũ cán bộ, công nhân viên bệnh viện rất tích cực tham gia Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ được tổ chức tại bệnh viện. Qua đó tạo sự lan toả, cảm giác an toàn đối với người nhà, bệnh nhân khi đến khám, điều trị tại bệnh viện”, ông Dương Thanh nói.

Từ đầu năm đến nay, công an các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự ATGT, xuất nhập cảnh trái phép với 1.082 lượt gồm 109.678 người tham dự; tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng cơ bản về PCCC và CNCH cho 6.990 hộ gia đình, hộ kinh doanh với 27.056 người tham gia...

Tiếp tục xây dựng phong trào vững mạnh

Thượng tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và đặc biệt là sự ủng hộ của các cấp chính quyền, quần chúng nhân dân, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn tỉnh đạt những kết quả quan trọng.

Nhiều mô hình ANTT trong toàn dân được xây dựng, hoạt động hiệu quả như: “Camera an ninh”, “Liên gia tự quản phòng, chống tội phạm”, “Bảo đảm ANTT tại chung cư, nhà cao tầng, biệt thự cho thuê”, “Bảo đảm trật tự ATGT trước cổng trường”, “Xã nói không với ma túy”... , góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự ATXH, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

“Công an tỉnh xác định, trong công tác đấu tranh với các loại tội, lực lượng công an là nòng cốt, nhưng quần chúng nhân dân đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy, Công an tỉnh chỉ đạo công an 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) động viên, gắn bó mật thiết với Nhân dân ngay từ cơ sở để họ đóng góp công sức, trí tuệ cùng chính quyền địa phương xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vững mạnh toàn diện”- Thượng tá Lương Đức Minh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN