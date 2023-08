Tai nạn rình rập khi chạy xe ngược chiều

Tình trạng người điều khiển xe máy chạy ngược chiều xảy ra khá nhiều trên các tuyến đường, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông.

Nhiều người chạy xe máy ngược chiều tại đường Võ Nguyên Giáp (phường 12, TP.Vũng Tàu), thậm chí có trường hợp không đội nón bảo hiểm.

Khoảng 22 giờ 30 ngày 10/8, xe ô tô biển số 61A-678... do bà N.T.K.H. (SN 1977, trú tại tỉnh Bình Dương) điều khiển lưu thông trên đường 3/2 hướng từ TP.Vũng Tàu về TP.Bà Rịa. Khi đến đoạn đường trước trụ đèn số 510 đường 3/2 (phường 12), xe ô tô va chạm với với xe mô tô biển số 66B1-419..., do anh C.V.L. (SN 2001) điều khiển chở theo sau là anh P.T.Đ. (SN 2000, trú tại tỉnh Đồng Tháp). Hậu quả, anh L. tử vong tại hiện trường, anh Đ. bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông (TNGT) do người điều khiển xe mô tô đi ngược chiều vào làn xe ô tô.

Để nắm rõ hơn về tình trạng trên, phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã đi thực tế tại QL51 (đoạn trước chợ Lam Sơn, xã Phước Hòa, TX.Phú Mỹ) các đường Võ Nguyên Giáp, 3/2, 2/9 (TP.Vũng Tàu) và ghi nhận tình trạng chạy xe ngược chiều diễn ra khá phổ biến.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt quy định phạt từ 1-2 triệu đồng với người điều khiển xe máy đi ngược chiều và 3-5 triệu đồng đối với hành vi này của người điều khiển ô tô. Ngoài ra, người vi phạm sẽ bị tước quyền sử dụng GPLX từ 1-3 tháng đối với lỗi vi phạm đi ngược chiều. Tài xế bị tước quyền sử dụng GPLX từ 2-4 tháng khi đi ngược chiều gây ra tai nạn. Trong trường hợp hành vi đi ngược chiều gây TNGT nghiêm trọng tùy theo mức độ, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án từ 7-15 năm.

Đơn cử, chỉ khoảng 15 phút đứng trên đường Võ Nguyên Giáp đoạn gần cầu Cỏ May, chúng tôi chứng kiến nhiều người điều khiển xe máy đi ngược chiều khiến giao thông qua đây khá lộn xộn. Ông N.V.P. (ngụ trên đường Võ Nguyên Giáp, phường 12, TP.Vũng Tàu) phân trần: “Lúc trước mấy chỗ quay đầu xe chưa bị lắp rào chắn, tôi và nhiều người dân đều chấp hành quy định. Nhưng giờ chạy đến chỗ quay đầu xa nên tôi chạy ngược chiều cho nhanh, dù biết việc này là nguy hiểm”.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu thực tế của chúng tôi, nhà ông P. ở gần tượng đài cầu Cỏ May. Ông P. đi mua đồ ăn sáng ở gần hẻm 1772 Võ Nguyên Giáp. Do ngại qua đường và phải đi xa hơn nên ông chọn cách đi ngược chiều cho nhanh.

Tương tự, tình trạng này cũng xảy ra ở đường 2/9 đoạn qua phường 11. Một số người cẩn thận hơn thì chạy xe ngược chiều trên vỉa hè. Ông T.V.L. (hẻm 988, đường 30/4, phường 11, TP.Vũng Tàu) lý giải, vào giờ cao điểm, đường 30/4 rất đông phương tiện lưu thông nên ông đi đường 2/9 về nhà cho nhanh. “Từ đường 2/9 về nhà tôi qua hẻm 888 đường 30/4 rất tiện. Đường rộng lại vắng nên tôi đi ngược chiều một đoạn chắc cũng... không sao”, ông L. cười trừ nói.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 191 vụ TNGT khiến 103 người chết, 135 người bị thương. Qua phân tích của cơ quan chức năng, nhiều vụ TNGT xảy ra do lỗi người điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường quy định, chạy qua tốc độ, lạng lách, đi ngược chiều...

Không riêng gì đường nội thị, QL51 đoạn qua TX.Phú Mỹ, mỗi ngày có hàng chục ngàn phương tiện lưu thông qua lại với tốc độ cao nhưng vẫn có nhiều người đi xe máy ngược chiều.

Trung tá Phan Quốc Việt, Đội trưởng Đội CSGT và Trật tự Công an TP.Vũng Tàu cho biết, nhằm chủ động ngăn chặn những lỗi vi phạm là nguy cơ gây TNGT, Đội CSGT và TT Công an TP.Vũng Tàu đã triển khai nhiều đợt kiểm tra, xử lý hành vi đi ngược chiều. Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng liên quan tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức người tham gia giao thông.

