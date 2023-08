AN NINH - TRẬT TỰ 17/8

Cố ý gây thương tích

Ngày 17/8, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại quán nhậu Hùng Lương (KP.Phước Thới, TT.Đất Đỏ). Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân, Võ Văn Tiết (SN 1978, trú tại huyện Đất Đỏ) dùng chai bia bể đâm liên tiếp vào đầu ông V.V.C. (SN 1973, trú tại huyện Đất Đỏ) gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 17/8, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, xảy ra tại căn nhà trên đường Thi Sách (phường Thắng Tam). Tại địa điểm trên, Công an TP.Vũng Tàu kiểm tra bắt quả tang Nguyễn Thanh Tín (SN 1993, trú tại TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Thụy Cẩm Tú (SN 1994, trú tại TP. Hồ Chí Minh) và Go Rui Y.R. (SN 1996, chỗ ở TP. Hồ Chí Minh) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ gồm 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá cùng vật dụng dùng để sử dụng trái phép chất ma túy. Công an TP. Vũng Tàu ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Tín, Tú và ra quyết định xử phạt hành chính Go Rui Y.R. số tiền 1,5 triệu đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. (Lê Nguyễn)

Làm giả con dấu cơ quan, tổ chức

Ngày 17/8, Công an TP.Bà Rịa tiếp tục xác minh, xử lý vụ làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Theo thông tin ban đầu, tại văn phòng công chứng KP.4 (phường Phước Trung), bà N.T.T. (trú tại TP.Hồ Chí Minh) yêu cầu công chứng văn bản chấm dứt hợp đồng ủy quyền với ông N.Q.V. (trú tại TP.Hồ Chí Minh) thì cán bộ công chứng phát hiện GCNQSDĐ do Sở TNMT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 13/9/2019, nghi vấn là giấy tờ giả nên báo cơ quan công an. (Trí Nhân)

Xử lý hành vi chứa mại dâm

Ngày 17/8, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Tăng Thị Thảo Loan (SN 1991, chỗ ở TP. Bà Rịa) về hành vi chứa mại dâm, xảy ra tại một khách sạn trên đường La Văn Cầu (phường Thắng Tam). Theo hồ sơ, Loan với vai trò là quản lý nhưng để cho 2 đôi nam, nữ thực hiện hành vi mua, bán dâm tại khách sạn. (Phước An)