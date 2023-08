AN NINH - TRẬT TỰ

Cố ý gây thương tích

Ngày 16/8, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại ấp Tân Trung, xã Phước Tân. Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân, Lê Hoàng Thắng (SN 2001), Trần Văn Phút (SN 2004) và Lê Văn Thuận (SN 2004, trú huyện Xuyên Mộc) đã dùng hung khí gây thương tích cho ông Đ.M.Đ. trú tại huyện Xuyên Mộc. (Nguyễn Văn)

Cho vay lãi nặng

Ngày 16/8, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, khoảng tháng 7/2021 đến nay, Trần Phúc Thọ (SN 1990, trú tại TP.Bà Rịa) cho ông Đ.T.V. (SN 1981, trú tại TP.Vũng Tàu) vay 26 lần với tổng số tiền 2 tỷ đồng, với mức lãi suất từ 6-10%/tháng. Thọ thu lợi bất chính hơn 2,3 tỷ đồng. (Lê Nguyễn)

Xâm hại trẻ vị thành niên

Ngày 16/8, Công an TX.Phú Mỹ tiếp tục điều tra xác minh vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, từ cuối năm 2019 đến tháng 8/2022, chị Đ.T.V. (SN 1984) cùng chồng là V.X.H. (SN 1981, trú tại TX.Phú Mỹ) và 2 con ruột sinh sống tại KP.Song Vĩnh, phường Tân Phước. Trong khoảng thời gian này, chị V. nghi ngờ chồng có hành vi hiếp dâm con ruột là cháu V.T.H.L. (SN 2006) nên đến cơ quan công an trình báo. Do H. đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Công an TX. Phú Mỹ ra quyết định truy tìm, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra xử lý. (Phước An)

Hủy hoại, trộm, cướp tài sản

Ngày 16/8, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ hủy hoại và trộm cắp tài sản xảy ra tại đường ven biển (ấp 3, xã Bưng Riềng). Theo thông tin ban đầu, người dân để 3 xe ô tô tại tuyến đường trên thì bị kẻ gian đập vỡ kính và trộm cắp nhiều tài sản trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Cùng ngày, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ cướp tài sản xảy ra tại đường Nguyễn An Ninh, phường 7. Theo trình bày của bị hại, tại địa điểm trên, ông L.V.M.T. (trú tại TP.Vũng Tàu) bị đối tượng lạ mặt cướp 1 xe mô tô hiệu Honda Vario. (Sơn Khê)