Truyền thông bảo đảm an toàn đường ống dẫn khí

Trong 2 ngày (15 và 16/8), Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với Công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ, Công ty đường ống khí Nam Côn Sơn tổ chức hội nghị truyền thông bảo vệ an ninh, an toàn đường ống dẫn khí biển và tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam cho 300 ngư dân là chủ phương tiện, thuyền trưởng của các huyện: Xuyên Mộc, Long Điền và Đất Đỏ.

Tại hội nghị, các ngư dân được đại diện 2 công ty giới thiệu về vị trí, tọa độ, tầm quan trọng của hệ thống đường ống dẫn khí trên biển; nguyên nhân gây mất an toàn đường ống dẫn khí và hậu quả nếu xảy ra sự cố; những quy định pháp luật liên quan tới công tác bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí. Đồng thời, phổ biến quy định của pháp luật và chế tài xử lý đối với những trường hợp cố tình vi phạm; dấu hiệu nhận biết các sự cố; thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện sự cố xảy ra đối với các công trình khí trên biển.

Ngoài ra, đại diện các Đồn Biên phòng cũng thông tin, tuyên truyền cho ngư dân về Luật Biên phòng Việt Nam; phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU)...

TRÚC GIANG