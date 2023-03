TIN BÀI LIÊN QUAN:

Khi nhận được tin nhắn từ người yêu thông báo chuyện tình cảm bị gia đình ngăn cấm, Hồ Văn Bằng Anh (SN 1978, quê tỉnh Trà Vinh) chuẩn bị sẵn dao, hẹn gặp rồi giết người tình và tự sát nhưng không chết. Sau 14 năm trốn chạy và tìm đủ mọi cách che giấu thân phận, đối tượng vẫn không thoát khỏi “lưới trời”.

Hồ Văn Bằng Anh thời điểm bị bắt sau 14 năm trốn truy nã.

Nhẫn tâm sát hại người tình

Hồ Văn Bằng Anh và chị N.T.M.L. (SN 1988, quê tỉnh Bến Tre) có tình cảm yêu đương. Khoảng 20 giờ ngày 8/9/2007, Bằng Anh đến quán cà phê Chí Linh Quán (số 5 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) nhắn tin điện thoại với chị L. thì được biết gia đình chị ngăn cản không cho 2 người quen nhau.

Khoảng một tiếng sau, chị L. đến quán cà phê rồi đi vào phòng nghỉ phía sau quán đợi Bằng Anh. Nung nấu ý định giết người tình rồi tự sát nên đối tượng cầm theo một con dao đi vào phòng rồi đâm vào ngực của chị L., sau đó tiếp tục tự đâm vào ngực trái của mình. Chị L. và Bằng Anh được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng chị L. tử vong ngay sau đó. Bằng Anh cũng được điều trị tại Bệnh viện Lê Lợi. Sau khi được bác sĩ sơ cứu vết thương, đối tượng đã bỏ trốn.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 10/9/2007, Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Bằng Anh về tội “Giết người”. Do đối tượng bỏ trốn nên ngày 22/10/2007, Cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã số đối với Bằng Anh.

Tìm đủ cách che giấu thân phận

Trung tá Nguyễn Tuấn Dũng, Đội trưởng Đội phòng, chống tội phạm và mua bán người, Phòng CSHS-Công an tỉnh cho biết, trong suốt thời gian bỏ trốn, đối tượng đi nhiều nơi, qua nhiều tỉnh thành và thay tên, đổi họ nhằm che giấu thân phận, tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Sau thời gian dài lần theo dấu vết, năm 2021, tổ công tác phát hiện một người đàn ông có thông tin, đặc điểm giống đối tượng truy nã nên mời về làm việc. Tuy nhiên, người này là em trai của Bằng Anh. Vậy là các trinh sát lại phải tiếp tục xác minh tỉ mỉ, không bỏ sót bất kì các mối quan hệ của đối tượng.

“Qua công tác nắm tình hình, chúng tôi biết Bằng Anh có liên hệ với gia đình bằng sim rác và nhiều kênh khác nhau. Tuy nhiên, nhiều lần vận động gia đình khuyên Bằng Anh ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ người thân đối tượng”, Trung tá Dũng chia sẻ.

Sau nhiều lần ngược xuôi, may mắn cũng mỉm cười với tổ công tác khi giữa năm 2021, họ nhận được thông tin có một người làm trong lĩnh vực chuyên đồ da cá sấu tại huyện Hóc Môn (TP.Hồ Chí Minh) có nhiều đặc điểm giống Bằng Anh. Vì vậy, tổ công tác dần thu hẹp phạm vi truy tìm và dựng lên cơ bản hành tung của đối tượng. Theo đó, sau khi gây án, Bằng Anh đi nhiều tỉnh miền Tây, Đông Nam bộ và qua Campuchia rồi quay về chọn khu vực huyện Hóc Môn (TP.Hồ Chí Minh), nơi có nhiều người nhập cư sinh sống lấy tên giả là Phương. Sau khi ổn định tại đây, Bằng Anh lấy vợ và mở tiệm buôn bán đồ da.

Để có thể tiếp cận đối tượng, trinh sát giả làm thương lái gọi điện đặt hàng da với số lượng lớn. Tuy nhiên, thời điểm này, tình hình dịch COVID-19 tại TP.Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp nên đối tượng không nhận đơn hàng. Đến tháng 10/2021, khi dịch tạm lắng, trinh sát phối hợp công an địa phương tổ chức đến nơi Bằng Anh sinh sống để thống kê nhân khẩu hỗ trợ COVID-19. Bằng Anh được yêu cầu đưa CMND để ghi tên tuổi. Tuy nhiên, qua kiểm tra thì CMND mang tên Phương của nghi phạm là giả.

Nhưng để củng cố thêm chứng cứ, tổ công tác chưa hành động ngay mà lấy lý do mời Phương về trụ sở xã để nhận tiền hỗ trợ COVID-19. 14 năm kể từ thời điểm xảy ra án mạng, ngoại hình Bằng Anh thay đổi rất nhiều, từ khuôn mặt, vóc dáng, màu da cho đến màu tóc. Có lẽ tự tin vì điều này sẽ không ai nhận ra mình, ban đầu trinh sát đọc tên Hồ Văn Bằng Anh thì đối tượng vẫn cương quyết khẳng định mình là Phương. Chỉ đến khi cảnh sát đưa ra hàng loạt chứng cứ về nhân thân, lai lịch, thành viên gia đình, vụ án thì nghi phạm mới chịu khuất phục.

“Đối tượng rất tự tin với hình dáng hiện tại khác xa hồi trước nên lấy ảnh làm đại diện zalo để bán hàng. Khi nhận diện hình ảnh của đối tượng, chúng tôi vẫn không tin đó là Bằng Anh của 14 năm về trước. Nhưng bằng con mắt trong nghề kết hợp đấu tranh tâm lý với tội phạm cùng với chứng cứ đầy đủ, chúng tôi đã buộc đối tượng phải thừa nhận nhân thân lai lịch và hành vi giết người”, Trung tá Dũng nói.

