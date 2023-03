Hát cảm thấy khó chịu và kỳ cục vì 2 ông bạn bỗng nhiên ngồi quá sát vào phía mình. Đến khi bị gọi tên và nhắc đến quá khứ 20 năm trước, hắn mới ngỡ ngàng hiểu sự tình. Hóa ra 2 ông bạn buôn dê mà Hát coi là thân thiết lại là các trinh sát hình sự đã mất nhiều năm trời theo dấu vết của hắn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh làm việc với 1 đối tượng truy nã bị bắt.

Cướp tàu đưa người vượt biên trái phép

Những năm 90 của thế kỷ trước, hoạt động vượt biên trái phép bằng đường biển diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trong cả nước. Vào thời điểm đó, Nguyễn Hữu Hát (SN 1967) đang cư trú ở thành phố Đà Nẵng.

Một ngày trong năm 1997, Hát đột nhập một tàu cá, dùng dao khống chế chủ tàu, ép chở hắn cùng một số người vượt biên ra nước ngoài. Tuy nhiên, khi ra đến phao số 0, tàu bị lực lượng chức năng yêu cầu quay vào bờ vì không đầy đủ giấy tờ. Vào đến bờ, biết trước hậu quả của việc mình làm, Hát nhanh chóng tìm cách bỏ trốn.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ nạn nhân vụ cướp, cơ quan công an đã lập hồ sơ về tội cướp tài sản và tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép. Hát sau đó bị Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an ra quyết định truy nã toàn quốc. Thế nhưng, kể từ ngày bị truy nã, Hát cũng bặt vô âm tín, không để lại bất cứ dấu vết nào ở

địa phương...

Tưởng đã yên ổn với nghề buôn dê...

Năm 2015, có nguồn tin cho biết Nguyễn Hữu Hát đang cư trú ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Cục CSHS (Bộ Công an) đã chuyển thông tin đến Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành xác minh, truy bắt. Thiếu tá Nguyễn Trường Sơn, Phó Đội trưởng Đội truy nã, truy tìm, Phòng CSHS-Công an tỉnh là người trực tiếp thụ lý vụ việc.

“Khi nhận hồ sơ, rất khó để xác định điểm bắt đầu. Vụ án thì đã xảy ra quá lâu, manh mối thông tin về Hát rất ít ỏi”, Thiếu tá Sơn kể lại.

Mất nhiều tháng xác minh, Thiếu tá Sơn và các trinh sát cũng chỉ có chút manh mối mơ hồ rằng: Hát có một người em gái ở TT.Phước Hải (huyện Đất Đỏ). Nhưng em gái của đối tượng tên gì, ở đâu thì không ai biết.

Mất thêm nhiều tháng xác minh, sàng lọc địa bàn, Thiếu tá Sơn cùng Công an TT.Phước Hải xác định đối tượng nghi vấn là một người đàn ông hành nghề chạy xe ôm ở TT.Phước Hải có tên Năm Hát. Nhưng khi tìm đến địa chỉ theo nguồn tin, thì Hát đã bỏ nghề xe ôm và chuyển đi đâu không ai hay biết.

Lần theo những dữ liệu mơ hồ, một ngày, Thiếu tá Sơn nhận được thông tin có người tên Năm Hát hành nghề buôn dê ở Cẩm Mỹ (Đồng Nai).

Thiếu tá Sơn cùng một trinh sát nhập vai thành người buôn dê, dò tìm Năm Hát trong nhiều tháng trời. Cuối cùng, chỗ ở của người này cũng được xác định là căn nhà ở xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai). Đưa được đối tượng vào “tầm ngắm” nhưng làm sao để bắt đúng người, lại là câu chuyện không hề đơn giản.

Cuối cùng, Thiếu tá Sơn cùng đồng nghiệp đã chọn giải pháp từng bước làm quen, tiếp cận và bầu bạn cùng Năm Hát. Cả hai nhập vai xuất sắc vào những người buôn dê, từng bước chiếm trọn sự tin tưởng của Năm Hát.

Trong những lần gặp nhau “chén chú, chén anh”, Năm Hát bắt đầu mở lòng tâm sự về quê hương, gia đình với chất giọng miền Trung. Dần dần, những chứng cứ đều chỉ ra rằng Năm Hát chính là Nguyễn Hữu Hát, kẻ đã trốn lệnh truy nã 20 năm trước sau khi gây ra vụ cướp.

Một trưa hè năm 2017, Hát hồ hởi đón 2 người bạn cùng nghề lái buôn đến nhà chơi. Ba người vừa nói chuyện, vừa tâm sự đủ điều về chuyện gia đình, buôn bán. Nhưng Hát dần cảm thấy khó chịu khi 2 người bạn “cùng hội, cùng thuyền” cứ tiến đến ngồi quá sát. Khi hắn nghe một trong 2 người gọi đúng tên Nguyễn Hữu Hát, nói rõ tội danh 20 năm trước thì hắn bỗng nhận ra mình đã bị khống chế hoàn toàn. Những người bạn mà hắn tin tưởng mời đến nhà chơi, hóa ra đều là những trinh sát điều tra.

“Đã 20 năm rồi, tôi không hiểu bằng cách nào các anh tìm được. Thời đó, cũng vì khó khăn nên làm liều...”, Hát nhìn Thiếu tá Nguyễn Trường Sơn và đồng nghiệp của anh với ánh mắt ngạc nhiên, pha chút giãi bày.

Phía trước nhà hắn, xe đã đợi sẵn...

Bài, ảnh: PHƯỚC AN

(Còn nữa)