AN NINH TRẬT TỰ NGÀY 13/3/2023

Trộm cắp tài sản

Ngày 13/3, Công an TP.Bà Rịa đã lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại số 7 Lý Thường Kiệt, KP.2, phường Phước Hiệp. Theo hồ sơ, tại địa điểm trên, N.T.T.H. (SN 2002, trú tại tỉnh Lâm Đồng) đã trộm của chị Đ.T.T. (SN 1998, trú tại tỉnh Lâm Đồng) 1 máy tính hiệu HP. (Trí Nhân)

* Cùng ngày, Công an xã Bình Giã (huyện Châu Đức) cho biết, đơn vị vừa củng cố hồ sơ, bàn giao Công an huyện vụ trộm cắp tài sản do Hồ Thị Mỹ Long (34 tuổi, trú ấp Đạt Thành, xã Quảng Thành) thực hiện. Trước đó, khoảng 10 giờ sáng 12/3, Long đột nhập vào nhà một người dân ở ấp Nghi Lộc, xã Bình Giã lấy trộm 1 máy tính bảng. Hồ Thị Mỹ Long là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, trộm cắp chuyên nghiệp, từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. (Thái Bình)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 13/3, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại 1 phòng trọ thuộc tổ 3, KP.Tân Phú, phường Phú Mỹ. Trước đó, tại địa điểm trên, Công an TX.Phú Mỹ phối hợp với Công an phường Phú Mỹ phát hiện Nguyễn Ngọc Sơn (SN 2000, trú tại tỉnh Bình Thuận) tàng trữ trái phép 1 gói nilon bên trong có chứa 18 viên nén màu nâu không rõ hình dạng, 3 gói nilon hàn kín bên trong có chứa chất kết tinh không màu nghi là ma túy. (Sơn Khê)

Gây rối trật tự công cộng

Ngày 13/3, Công an huyện Long Điền tiếp tục điều tra vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại KP.Hải Tân, TT.Long Hải. Theo thông tin ban đầu, nhóm của Đ.T.M. (SN 2005, trú tại TP.Vũng Tàu) và nhóm của T.T.Đ. (SN 2006, trú tại huyện Long Điền) xảy ra mâu thuẫn. Nhóm của Đ. cùng 16 đối tượng tập trung đánh nhau với nhóm của M. (các đối tượng trong nhóm M. chưa rõ lai lịch) gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng. (Nguyễn Văn)

Hiếp dâm

Ngày 13/3, Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục xử lý vụ hiếp dâm xảy ra tại ấp 1, xã Hòa Hội. Theo trình bày của bị hại, tại địa điểm trên, Đ.X.Th. (SN 1956, trú tại huyện Xuyên Mộc) đến nhà chị V.T.H. (SN 1985, trú tại huyện Xuyên Mộc) rồi dùng dao Thái Lan đe dọa để xâm hại tình dục nạn nhân. Chị H. chạy thoát và trình báo cơ quan công an. (Lê Nguyễn)

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 13/3, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra vụ TNGT xảy ra tại trước số 651, đường 30/4, phường Rạch Dừa. Trước đó, xe mô tô biển số 72C1-764... do H.V.A. (SN 1991, trú tại tỉnh Thanh Hóa) điều khiển đến địa điểm trên thì xảy ra TNGT với xe ô tô biển số 72B-034... do N.Q.L. (SN 1988, trú tại tỉnh Đồng Tháp) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước. Hậu quả, A. tử vong. (Phước An)

Tìm bị hại

Cơ quan CSĐT, Công an TP.Vũng Tàu đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bị can Nguyễn Văn Đồng (SN 1973, chỗ ở đường Huyền Trân Công Chúa, P.8, TP.Vũng Tàu) thực hiện. Ai là bị hại của bị can Đồng liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (số 1 đường 3/2, phường 8, SĐT: 0988.341.875) để giải quyết.