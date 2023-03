Gây án rồi bỏ trốn. Hàng chục năm trôi qua, kẻ thủ ác tưởng đã yên tâm thoát tội. Nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát.

“Chú Lâm về Bà Rịa-Vũng Tàu thôi”! Lão Sáu ngẩn người khi có người gọi đúng tên mình. Cái tên gắn liền với tội ác 15 năm trước mà lão ngộ rằng đã chôn vùi theo thời gian.

Đối tượng Hồ Ngọc Lâm bị bắt sau 15 năm trốn truy nã.

Trưa 19/12/2021, lão Sáu đang trông coi đùng tôm (ở xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh) thì 2 người đàn ông bước vào. Lão chưa kịp chào hỏi, 1 trong 2 người đã lên tiếng:

“Chú Lâm về Bà Rịa - Vũng Tàu thôi!”

Lời nói vừa đủ nghe, nhưng lão cảm thấy lạnh toát ở sống lưng. Trong phút chốc lão hiểu ra mọi chuyện.

Buổi trưa tội ác

Đó là buổi trưa, một ngày đầu tháng 9/2005, cháu Hoàng Thị O. (SN 1991, trú huyện Tân Thành, nay là thị xã Phú Mỹ) ra rẫy gọi mẹ về ăn cơm. Không gặp được mẹ ở vườn, O. chạy quanh tìm mẹ.

Lúc này, Hồ Ngọc Lâm (SN 1944, là hàng xóm) thấy O. nên bảo đi theo tìm giúp. Trưa vắng, sẵn có hơi men trong người, Lâm bắt đầu nghĩ đến chuyện đen tối với cô gái 14 tuổi, mà bình thường vẫn gọi hắn bằng ông. Khi đi được một đoạn, Lâm đẩy O. ngã xuống đất, dùng tay bịt miệng rồi hãm hiếp trong tiếng la hét, giãy giụa của O.

Sau khi sự việc xảy ra, do lo sợ nên O. cắn răng chịu đựng, không dám cho gia đình biết. Thời gian thấm thoắt trôi qua, tháng 3/2006, gia đình thấy bụng O. to bất thường nên đưa đến Trung tâm y tế huyện khám và phát hiện O. đang mang thai 32 tuần. Gia đình gặng hỏi và O. kể lại đầu đuôi sự việc.

Gia đình O. lập tức trình báo cơ quan công an. Ngày 12/4/2006, Cơ quan CSĐT-Công an huyện Tân Thành ra quyết định khởi tố vụ án “hiếp dâm trẻ em”. Tuy nhiên, trước đó, Lâm đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 12/12/2006, Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh ra quyết định truy nã Hồ Ngọc Lâm.

15 năm lẩn trốn bất thành

Vào thời điểm gây án, hình ảnh về đối tượng không có. Hơn nữa, Hồ Ngọc Lâm sống khép kín, ít giao du với mọi người xung quanh nên việc theo dấu đối tượng rất khó khăn.

Trinh sát Phòng CSHS-Công an tỉnh đã nhiều năm truy tìm tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Nam Bộ… nhưng dấu vết về Lâm đều mờ mịt. Theo hồ sơ, Lâm có gốc gác ở một tỉnh miền Trung và đã có thời gian sống ở Đắk Lắk. Tuy nhiên, khi công an tìm đến những nơi này thì mọi người cho biết, Lâm đã không còn ở đây từ nhiều năm, không biết đi đâu, làm gì.

Tưởng mọi chuyện đi vào ngõ cụt, nhưng đến năm 2021, trinh sát nắm được thông tin Lâm có người con gái sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh nhưng người này thay đổi chỗ ở liên tục.

Bằng nhiều nguồn khác nhau, trinh sát có thông tin con gái Lâm mua chung thửa đất với người khác tại khu vực huyện Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh) để nuôi tôm. Cũng thời điểm này, cộng tác viên báo về một người đàn ông được mọi người thường gọi là ông Sáu đang trông đùng tại khu vực Cần Giờ, với độ tuổi, đặc điểm nhân dạng giống Lâm.

Tiếp nhận thông tin, trinh sát đã báo về ban chỉ huy lập chuyên án, truy xét, tập trung vào đối tượng nghi vấn này và được chấp thuận. Tuy đặc điểm nhận dạng trùng khớp với Lâm, nhưng thời điểm gây án và hiện tại đã nhiều năm không có hình ảnh đối chiếu nên các trinh sát phải rất cẩn trọng xác minh.

Cuối cùng, sau khi xâu chuỗi mọi thông tin có được, các trinh sát xác định ông Sáu đùng tôm chính là Hồ Ngọc Lâm, kẻ đã trốn lệnh truy nã 15 năm trước. Ngày 19/12/2021, 2 chiến sĩ của Phòng CSHS-Công an tỉnh nhận nhiệm vụ bắt Lâm, khi lão đang làm công việc hàng ngày ở đùng nuôi tôm tại xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ.

Tại cơ quan công an, Lâm thừa nhận hành vi phạm tội từ 15 năm trước. Sau đó, ông ta được bàn giao cho Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh thụ lý điều tra.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN

(Còn nữa)