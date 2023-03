Bắt khẩn cấp đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tối 13/3, Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Phùng Đặng Kim Yến (32 tuổi, HKTT tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, tạm trú tại phường 3, TP. Vũng Tàu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Đồng thời, tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng này.

Qua đấu tranh, đối tượng Phùng Đặng Kim Yến khai nhận do nợ nần, nên đối tượng đã nảy sinh ý định làm giả một số giấy tờ tùy thân để đi vay tiền, lừa đảo chiếm đoạt tiền của người cho vay.

Vào đầu tháng 9/2022, thông qua mạng xã hội facebook Yến đã liên hệ và thuê một đối tượng không rõ thông tin làm giả 1 sổ hộ khẩu; 1 Căn cước công dân số: 077189235440; 1 giấy phép lái xe số: 7708900823868 mang tên Lê Thị Lan Phương, SN 20/8/1989, nơi thường trú: phường 5, TP. Vũng Tàu; 1 giấy khai sinh tên Đoàn Thanh Long, sinh ngày 18/4/2012, số định danh cá nhân: 077822015364 với số tiền 3,4 triệu đồng.

Sau đó, Yến đặt vấn đề muốn vay tiền của ông B.H.A (ngụ tại TP. Bà Rịa). Ngày 5/9, sau khi gặp Yến tại nơi ở tại phường 5, TP. Vũng Tàu và được Yến cung cấp toàn bộ các giấy tờ giả nêu trên, ông A. đã không nghi ngờ mà hoàn toàn tin tưởng, đồng ý cho Yến vay tiền với hình thức chuyển khoản 45,5 triệu đồng, đến tài khoản ngân hàng đứng tên Lê Thị Lan Phương do Yến cung cấp. Sau khi nhận tiền, Yến đã bỏ trốn và cắt đứt liên lạc với ông A.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Công an TP. Vũng Tàu đề nghị, nếu ai là nạn nhân của đối tượng này, khẩn trương liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu để cung cấp thông tin để được giải quyết.

AN BÌNH