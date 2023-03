Những năm gần đây, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại huyện Châu Đức được lực lượng Công an các xã đẩy mạnh với nhiều cách làm sáng tạo. Ðiển hình là mô hình "Camera an ninh”. Các camera được ví như "mắt thần" ở những khu dân cư đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ môi trường.

