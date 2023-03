AN NINH - TRẬT TỰ

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 12/3, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại hẻm 60 Phạm Hồng Thái, phường 7, Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Huỳnh Văn Hoàng (SN 1991, trú tại tỉnh Kiên Giang) đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Nguyễn Văn)

Trộm tài sản

Ngày 12/3, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà anh Phạm Thành P. (SN 1986, ấp Phước Thới, xã Phước Long Thọ). Qua điều tra, Công an huyện Đất Đỏ xác định, Phạm Hồng Thái (SN 1982) và Nguyễn Văn D. (SN 2008, trú tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đã trộm 1 con bò của anh P. (Lê Nguyễn)

Bắt 2 đối tượng truy nã

Công an huyện Xuyên Mộc vừa phối hợp với Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, bắt đối tượng truy nã Hoàng Trọng Ý (SN 1992, trú tại huyện Xuyên Mộc) theo quyết định truy nã ngày 2/3/2023, của Công an huyện Đắk Glong về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Công an TP.Bà Rịa vừa phối hợp với Công an tỉnh bắt giữ Lê Quang Minh (SN 1974, trú tại TP.Bà Rịa) về tội cướp giật tài sản theo quyết định truy nã ngày 9/2/2023, của Công an TP.Bà Rịa. (Sơn Khê)

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 12/3, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ TNGT xảy ra tại đường Ven Biển, thuộc ấp Tân Hội, xã Phước Hội. Theo hồ sơ, xe ô tô biển số 72C-140.. do anh Ng.Th.Tr. (SN 1997, trú tại huyện Long Điền) điều khiển, lưu thông theo hướng đi Phước Hội - Lộc An. Khi đến đoạn đường trên thì va chạm với xe mô tô biển số 72H1-413.. do anh P.V.T (SN 1999, trú tại huyện Long Điền) điều khiển theo chiều ngược lại. Hậu quả, anh T. tử vong. (Phước An)