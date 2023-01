Thăm, chúc Tết các lực lượng trực chiến, đảm bảo ANTT

Ngày 24/1 (Mùng 3 Tết), đoàn Công an tỉnh do Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết, động viên các lực lượng trực chiến và thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong kỳ nghỉ Tết tại Trại tạm giam Công an tỉnh, Công an xã Hòa Long (TP.Bà Rịa) và Công an xã Tam Phước (huyện Long Điền).

Đoàn đến thăm, chúc Tết tại Trại tạm giam Công an tỉnh

Thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Anh Hùng đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của các lực lượng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi.

Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm, chúc tết, động viên các lực lượng trực chiến và thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong kỳ nghỉ Tết tại Công an xã Hoà Long (TP.Bà Rịa)

Bên cạnh đó, Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị cán bộ, chiến sĩ từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động làm tốt công tác nắm và quản lý địa bàn, chấp hành nghiêm công tác trực ban, trực chiến đấu, đảm bảo quân số để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ…

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-NGÔ HUY