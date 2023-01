Đêm Giao thừa diễn ra an toàn tuyệt đối

Để người dân, du khách đón Giao thừa và năm mới an toàn, trọn vẹn niềm vui, Công an tỉnh và Công an các địa phương đã huy động tối đa lực lượng ứng trực, bảo đảm ANTT, trật tự ATGT, đặc biệt là tại 7 điểm bắn pháo hoa.

Các lực lượng lập chốt bảo đảm ANTT, trật tự ATGT tại khu vực công viên Bà Rịa

Giao thừa năm nay, hàng ngàn người dân tại các địa phương đã đổ ra đường, tập trung về các điểm bắn pháo hoa, công viên để tận hưởng không khí Tết. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của nhiều lực lượng nên tình hình ANTT, ATGT được kiểm soát tốt, người dân an tâm đón Tết, vui Xuân.

Tại TP.Bà Rịa, lực lượng Công an tỉnh phối hợp Công an TP.Bà Rịa, quân sự lập các chốt chặn xung quanh khu vực công viên Bà Rịa để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân du Xuân cũng như thưởng thức chương trình nghệ thuật “Bà Rịa-Vũng Tàu - Dấu ấn 2022”.

Trong khi đó, tại TP.Vũng Tàu, lực lượng Công an thành phố phối hợp với Công an các phường bảo đảm ANTT, ATGT cho người dân vui Xuân, xem bắn pháo hoa tại khu vực Bãi Trước và hồ Bàu Trũng.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Hải, Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ-Công an tỉnh cho biết, lực lượng Công an tỉnh và các địa phương đã trực 100% quân số bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cho người dân đón Tết, vui Xuân, không để xảy ra các tình huống bất ngờ cũng như gây mất ANTT tại các sự kiện.

TRÍ NHÂN