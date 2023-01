Công an TP.Bà Rịa thành lập Đội Cảnh sát PCCC và CNCH

Ngày 17/1, Công an TP. Bà Rịa, đã tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc thành lập Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Bà Rịa. Đội được thành lập gồm 2 chỉ huy và 6 cán bộ.

Thừa uỷ quyền của Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Nguyễn Văn Thảo, Trưởng Công an TP. Bà Rịa trao quyết định thành lập Đội PCCC và CNCH

Việc thành lập Đội Cảnh sát PCCC và CNCH nhằm nâng cao năng lực công tác PCCC và CNCH chuyên nghiệp, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an toàn PCCC trên địa bàn thành phố; tăng cường khả năng ứng phó, xử lý kịp thời và hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra ngay tại cơ sở; góp phần tích cực trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

CBCS Đội Cảnh sát PCCC và CNCH tuyên thệ trước cờ

Tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Văn Thảo, Trưởng Công an TP. Bà Rịa chúc mừng và đề nghị tập thể chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khẩn trương ổn định tổ chức, chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị cần thiết, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, khắc phục những khó khăn bước đầu để triển khai hiệu quả các mặt công tác; tập trung tham mưu Ban chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao theo phân cấp; phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị thuộc Công an thành phố để thực hiện tốt công tác PCCC và CNCH trên địa bàn thành phố.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-THÀNH TRUNG