Phát hiện 33 trường hợp vi phạm về pháo nổ

Trong thời gian từ 22 đến 24/1 (tức mùng 1 đến mùng 3 Tết) lực lượng Công an tỉnh và công an các địa phương đã thực hiện nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, trực địa bàn, xử lý kịp thời các vụ việc nên tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ.

Theo đó, trong khoảng thời gian trên, toàn tỉnh không xảy ra các vụ việc vi phạm về trật tự xã hội, vi phạm pháp luật về ma tuý. Tuy nhiên, lực lượng công an đã phát hiện 33 trường hợp có hành vi vi phạm về đốt pháo nổ, pháo hoa nổ trái phép, thu giữ 4 giàn pháo, 1 bệ pháo, 2 hộp pháo, 2 xác pháo và 47 viên pháo nổ dạng bi.

Việc đốt pháo hoa nổ trái phép vẫn xảy ra trên địa bàn tỉnh vào dịp Tết Nguyên Đán 2023

Về tình hình trật tự an toàn giao thông, trong 3 ngày Tết, toàn tỉnh xảy ra 1 vụ TNGT đường bộ nghiêm trọng, làm chết 1 người (so với Tết Nhâm Dần 2022, giảm 6 vụ, giảm 5 người chết).

1 vụ TNGT xảy ra trên địa bàn xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc

* Từ ngày 22 đến ngày 24/1 (mùng 1 đến mùng 3 Tết) toàn tỉnh xảy ra 1 vụ cháy, không gây thiệt hại về người, nguyên nhân và thiệt hại tài sản hiện đang được điều tra, thống kê.

Để đảm bảo an toàn, hạn chế nguy cơ xảy ra cháy, nổ tại các cơ sở thờ tự trong dịp Tết và lễ hội đầu xuân, cơ quan công an khuyến cáo, các cơ sở thờ tự ban hành và niêm yết nội quy an toàn phòng cháy chữa cháy, niêm yết các biển cấm lửa, cấm hút thuốc tại vị trí dễ thấy để mọi người biết và thực hiện; Quy hoạch, bố trí khu vực đốt vàng mã riêng biệt, bảo đảm khoảng cách an toàn, chống cháy lan; các cửa thoát nạn bảo đảm thông thoáng, thoát nạn an toàn và bảo đảm về số lượng khi có sự cố cháy xảy ra; Thực hiện chế độ tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại chỗ, nhất là trong việc sử dụng điện, đốt nến, đốt vàng mã, thắp hương; quy hoạch các khu vực để xe máy, ô tô của khách thuận tiện, không cản trở thoát nạn và chữa cháy khi có sự cố xảy ra; Chuẩn bị sẵn sàng phương án thoát nạn và phương án chữa cháy; trang bị các phương tiện chữa cháy và bố trí nguồn nước chữa cháy bảo đảm, thuận lợi để chữa cháy hiệu quả khi có sự cố xảy ra…

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN