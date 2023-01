AN NINH - TRẬT TỰ

Chế tạo pháo nổ trái phép

Ngày 3/1, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ chế tạo thuốc nổ trái phép xảy ra trên địa bàn. Trước đó, lực lượng Công an huyện Xuyên Mộc bắt quả tang Phạm Hoàng Nhật L. (SN 2009), Trần Minh H. (SN 2008) và Nguyễn Trần Nhật L. (SN 2009, cùng ở xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc) về hành vi chế tạo pháo nổ trái phép. Tang vật thu giữ 7,5kg hóa chất dùng để chế tạo pháo. (Lê Nguyễn)

Trộm tài sản

Ngày 3/1, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, Nguyễn Văn Phi (SN 1994, trú tại TP.Vũng Tàu) đột nhập vào nhà bà Lương Thị H.Y. (SN 1972, ở hẻm 105 Lê Lợi, phường Thắng Nhì) trộm 1 xe mô tô.

* Cùng ngày, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý Trần Quốc Thanh (SN 1993, trú tại tỉnh Long An) về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, chị N. T. T (ở ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba, huyện Châu Đức) đang bán tạp hóa thì bị Thanh cướp giật sợi dây chuyền, sau đó Thanh bị người dân khống chế, bắt giữ cùng tang vật giao công an xử lý. (Trí Nhân)

Chứa mại dâm

Ngày 3/1, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ chứa mại dâm xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, tại cơ sở cạo gió, giác hơi thuộc tổ 3, KP.4, phường Phước Hưng, do Phạm Thị B.G. (SN 1979, trú tại TP. Bà Rịa) làm chủ, lực lượng Công an TP.Bà Rịa phối hợp với Công an phường Phước Hưng bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm. (Sơn Khê)

Cố ý gây thương tích

Ngày 3/1, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Trần T.T. (SN 1979) cùng Mai H.K. (SN 2000, trú tại tỉnh Bình Thuận) và Võ H.A. (SN 2005, trú tại TX. Phú Mỹ) nhậu tại nhà anh Mai Thành (phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ). Sau đó, T. say xỉn nên H.K. điều khiển xe mô tô chở H.A. và T. về nhà. Khi đi đến đoạn đường thuộc tổ 1, KP. Trảng Cát, phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ, anh T. nhiều lần cắn vào lưng, vai của H.K. Do vậy H.K. dừng xe bên lề đường rồi dùng tay, chân đánh vào đầu và người anh T. gây thương tích dẫn đến tử vong. (Phước An)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ án “Trộm cắp tài sản”, xảy ra ngày 6/10/2022, tại số 2 Bạch Đằng, phường 5, do Hồ Đắc Cường (SN 1997, trú tai TP. Vũng Tàu) thực hiện, Cơ quan CSĐT-Công an TP.Vũng Tàu tạm giữ xe mô tô biển số 72K9-1577 (số máy: F009135, số khung: 5X009135) hiện vẫn chưa xác định được chủ sở hữu. Vậy Cơ quan CSĐT-Công an TP. Vũng Tàu thông báo ai là chủ sở hữu của phương tiện trên, liên hệ Công an TP.Vũng Tàu (01 Nguyễn Thái Học, phường 7) để được giải quyết theo quy định.