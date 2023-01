Giao thông, an ninh trật tự ổn định trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch

Tết dương lịch năm nay, người lao động được nghỉ 3 ngày, lượng phương đông đúc hơn mọi ngày nhưng trên các tuyến quốc lộ, đường nội bộ tỉnh, xe cộ di chuyển thuận lợi.

Tại QL51, tình hình phương tiện lưu thông khá ổn định, do dịp nghỉ Tết Dương Lịch nên lượng xe tải chở hàng các KCN và xe tải ben chở vật liệu xây dựng lưu thông trên tuyến giảm nhiều, lượng xe chở khách, xe ô tô con du lịch và mô tô tăng cao. Tại các trạm thu phí, phương tiện có đông đúc hơn mọi ngày nhưng không xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ như mọi năm.

Đường Thùy Vân (TP.Vũng Tàu) giao thông thông thoáng trong ngày đầu nghỉ lễ Tết dương lịch 2023.

Ông Đinh Hồng Hà, Tổng Giám đốc Công ty CP phát triển đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (BVEC) cho biết, 3 ngày nghỉ lễ, trên tuyến QL51 phương tiện có đông đúc và nhộn nhịp hơn bình thường, nhưng giao thông ổn định. Kết quả thống kê cho thấy, năm nay lượng phương tiện lưu thông trên QL51 trung bình 38.000 lượt ngày/đêm, giảm khoảng 25-30% lưu lượng so với năm 2021.

Tại TP.Vũng Tàu, một điểm nóng về giao thông trong các dịp nghỉ lễ, Tết, trong kỳ nghỉ Tết dương lịch vừa qua, giao thông cũng thông thoáng, thuận lợi. Theo ghi nhận của phóng viên, chỉ có đêm 31/12/2022, tại Công viên Cột cờ Bãi Sau có diễn ra chương trình “Chào đón năm mới 2023-Runway to New Year 2023” nên TP.Vũng Tàu cấm phương tiện lưu thông ở các đường như: Thùy Vân, Hoàng Hoa Thám. Do vậy, một số phương tiện phải quay đầu lại đi hướng khác dẫn đến có ùn ứ giao thông, tuy nhiên không đáng kể.

Tình hình an ninh trật tự trong mấy nghỉ Tết Dương lịch cũng được giữ vững. Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự ATGT trên các tuyến đường, địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong 3 ngày (từ ngày 31/12/2022 - 2/1/2023), PC08 đã phân công trực 91 ca với 369 lượt cán bộ chiến sĩ. Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng lập biên bản 225 trường hợp vi phạm trật tự giao thông. Các trường hợp vi phạm chủ yếu như: không đội nón bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn. Đồng thời tạm giữ 6 xe ô tô, 45 xe máy, nộp kho bạc nhà nước gần 300 triệu đồng.

Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, toàn tỉnh xảy ra 4 vụ TNGT, hậu quả làm 3 người chết, 3 người bị thương, hư hỏng 5 xe mô tô, 1 ô tô. Các vụ tai nạn chủ yếu xảy ra tại khu vực TP.Vũng Tàu.

Bên cạnh công tác tuần tra xử lý, lập chốt kiểm tra các phương tiện, PC08 còn triển khai tuyên truyền cho người tham gia giao thông nhận thức rõ ý nghĩa việc chấp hành Luật giao thông để bảo đảm an toàn tính mạng cho bản thân và cộng đồng. TP.Vũng Tàu cũng huy động lớn lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông để bảo đảm lưu thông, tránh gây ùn tắc các tuyến đường phố, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Tin, ảnh: TRÚC GIANG - TRẦN TIẾN