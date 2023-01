Thức cho dân vui xuân

Những ngày cuối năm, khi người dân đang chuẩn bị sum họp, vui xuân cũng là khoảng thời gian mà lực lượng công an phải “căng mình” làm nhiệm vụ vì thời điểm này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, các loại tội phạm gia tăng hoạt động.

Công an tỉnh ra quân thực hiện "Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm", bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và các sự kiện lớn của đất nước.

Tuần tra kiểm soát 24/24 giờ

19 giờ ngày 29/12, lực lượng CSGT và Trật tự Công an TP.Vũng Tàu triển khai kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông tại đường 2/9. Tại chốt kiểm tra biển báo, đèn tín hiệu giao thông được cán bộ, chiến sĩ đặt ngay ngắn. Mỗi người mỗi việc, người ra tín hiệu dừng xe, những người khác thì đo nồng độ cồn, lập biên bản… tất cả phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ.

Khi bị kiểm tra vi phạm nồng độ cồn, ông N.V.H nói: “Tôi chỉ uống vài lon bia khi đi thôi nôi. Ai dè nồng độ cồn lại cao như vậy”. Sau khi ông H. phân trần, cán bộ CSGT đã giải thích, dù uống bia, rượu ít hay nhiều thì khi điều khiển phương tiện rất nguy hiểm có thể gây ra tai nạn cho bản thân và người đi đường.

Theo Trung tá Nguyễn Xuân Tân, Đội phó Đội CSGT và Trật tự, Công an TP.Vũng Tàu, công tác tuần tra, lập chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn được đơn vị thường xuyên triển khai cả trước trong và sau Tết Nguyên đán 2023. Song song đó, lực lượng CSGT tiếp tục tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn 24/24 giờ, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT của người dân, thực hiện nghiêm “Đã uống rượu bia, không lái xe”.

Thượng tá Nguyễn Tiến Nghị, Phó Trưởng Công an TP. Vũng Tàu, cho biết để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách vui xuân, lực lượng Công an TP.Vũng Tàu huy động tối đa lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, đặc biệt tại các khu vực hoạt động du lịch, vui chơi, giải trí và những tuyến đường, đầu mối giao thông trọng điểm.

“Lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, không đội nón bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, xử lý kịp thời đối tượng tụ tập đua xe trái phép”, Thượng tá Nguyễn Tiến Nghị nói.

Năm 2022, tội phạm về trật tự xã hội toàn tỉnh giảm 13,1% so với cùng kỳ năm 2019, tỷ lệ điều tra đạt 87,7%. Các vụ án đặc biệt nghiêm trọng được điều tra khám phá nhanh đạt 100%. Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh được kiểm soát, chưa để hình thành những tổ chức, đường dây tội phạm ma túy lớn, những tụ điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong dư luận. Lực lượng công an đã bắt giữ 550 vụ với 997 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các chất ma túy.

Tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm

Theo đánh giá của lực lượng công an, tình hình ANTT trong dịp cuối năm, đặc biệt dịp đón năm mới 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Do đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, công an các địa phương chủ động nắm chắc địa bàn, tập hợp lực lượng đấu tranh, phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, băng nhóm, tội phạm ma túy, cờ bạc, pháo nổ… Qua đó phát hiện, xử lý các đối tượng.

Điển hình, 19 giờ ngày 22/12, lực lượng Phòng CSHS Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Long Điền kiểm tra căn nhà số 35 Võ Thị Sáu, tổ 5 ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng (huyện Long Điền) do Võ Duy Tân (SN 1981, là chủ nhà) phát hiện bên trong đang tàng trữ 262 bệ pháo nổ do nước ngoài sản xuất với trọng lượng 420,1 kg. Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận, Dương Tấn Nghĩa (SN 1995, trú tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền) mua số pháo trên của 1 đối tượng tên Heo Bắc (chưa rõ nhân thân, lai lịch). Sau đó, Nghĩa bán lại cho Tân với giá 850 ngàn đồng/bệ để Tân bán kiếm lời.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, trong năm 2023, Công an tỉnh chủ động triển khai các hoạt động công tác nhằm giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, không để hình thành điểm nóng về ANTT; Tiếp tục triển khai đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng trọng điểm về hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao…. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT, đặc biệt là quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài và thực hiện có hiệu quả Đề án 06 (phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định dang và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030).

Bài, ảnh: PHƯỚC AN