AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 2/1/2023

1 người bị đâm tử vong

Ngày 2/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự đối với Võ Minh Kha (SN 1999, ngụ tỉnh Bình Dương) cùng 5 đối tượng khác để điều tra vụ án mạng xảy ra tại TP.Vũng Tàu. Trước đó, sáng ngày 1/1, ông C. (SN 1970, ngụ TP.Hồ Chí Minh) cùng người thân đến TP.Vũng Tàu vui chơi. Đến chiều cùng ngày, nhóm ông C. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với một nhóm thanh niên khác khi đang tổ chức ăn uống tại phường 10.

Trong lúc xô xát, Phan Anh Tuấn (SN 1993, ngụ tỉnh Bình Dương) cầm ghế, đá tấn công ông C. Nạn nhân bỏ chạy thì bị Kha dùng kéo đâm nhiều nhát. Con ông C. khi đến giải cứu cha cũng bị đối tượng đâm trọng thương. Hậu quả, ông C. tử vong, con ông C. nhập viện cấp cứu. Kha cùng đồng bọn rời khỏi hiện trường.

Mở rộng điều tra, sáng ngày 2/1, công an đã bắt nóng Kha tại TP. Hồ Chí Minh. Cơ quan công an xác định, Kha và Tuấn có dấu hiệu của tội “giết người”, 4 đối tượng khác tham gia đánh nhau có dấu hiệu “gây rối trật tự công cộng”. (Thành Trung - Vương Lâm)

Bắt giữ đối tượng trốn truy nã

Ngày 2/1, Công an TX. Phú Mỹ đã bắt giữ đối tượng trốn truy nã Nguyễn Chí Cường (SN 1999, ngụ TX.

Phú Mỹ).

Trước đó, Cường bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền ra Quyết định truy nã số 12/QĐTN-CSĐT-ĐTTH ngày 20/12 về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Đây là đối tượng cầm đầu băng nhóm (khoảng 10 người) cầm hung khí chuẩn bị hỗn chiến với một nhóm khác vào hồi tháng 4/2022. Hai nhóm mâu thuẫn từ chuyện tình cảm trai gái. Công an huyện Long Điền cũng kịp thời ngăn chặn vụ hỗn chiến và bắt giữ Cường. Tuy nhiên Cường đã bỏ trốn tới nay. Được biết, Cường có 1 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra. (Vương Lâm)

Tàng trữ trái phép ma túy

Ngày 2/1, Đồn Biên phòng Bến Đá, BĐBP tỉnh đã bàn giao Lê Minh Phụng (SN 1965, ngụ TP.Vũng Tàu) cho Công an TP.Vũng Tàu điều tra xử lý về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, 9 giờ sáng 29/12/2022, tại khu vực hẻm 145, đường Tiền Cảng (phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu), Đồn Biên phòng Bến Đá phát hiện, bắt quả tang Phụng tàng trữ 1 gói giấy bạc màu trắng, bên trong chứa chất bột màu trắng. Đối tượng khai nhận là ma túy. (Minh Nhân)

Triệt phá đường dây mại dâm qua mạng

Ngày 2/1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh đã bàn giao Kiều Đức Cường (SN 1990, trú tại TP.Hà Nội) cho Công an TP.Hà Nội tiếp tục điều tra xử lý về hành vi tổ chức mua bán dâm trên không gian mạng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, địa bàn, PC02 phối hợp với Công an TX.Phú Mỹ, Công an TP.Bà Rịa tiến hành kiểm tra 3 nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh và phát hiện 3 cặp năm nữ đang thực hiện mua bán dâm.Qua làm việc, các gái mại dâm khai nhận được môi giới từ một người qua zalo và phải trả tiền quảng cáo từ 4-10 triệu đồng/tháng. Đến ngày 29/12/2022, lực lượng chức năng xác định Cường là chủ tài khoản zalo trên nên đưa về làm việc. Cường khai nhận đã quảng cáo bán dâm trên mạng từ tháng 6/2021 đến nay. Đối tượng sử dụng các tài khoản đăng số điện thoại, hình ảnh, thông tin gái bán dâm trên web, số tiền kiếm được mỗi tháng dao động từ 20 - 50 triệu đồng. Ngoài ra, công an còn xác định 2 đối tượng khác có vai trò giúp sức Cường quản lý đường dây này. (Thành Trung-Hàn Lập)

Dùng hung khí chém người

Ngày 2/1, Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét nhóm thanh niên dùng hung khí chém người tại một ngã tư, ở xã Xuyên Mộc, được camera an ninh ghi lại.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên cầm hung khí lao vào chém tới tấp một nam thanh niên khác trên đường. Sự việc chỉ dừng lại khi nạn nhân cố vùng dậy chạy thoát thân. Người đi đường chứng kiến cũng hoảng hồn tri hô. Vụ việc được xác định xảy ra vào chiều ngày 27/12/2022. Được biết, nhóm 5 thanh niên trong đoạn clip có quan hệ họ hàng với nhau. (Nguyễn Văn)