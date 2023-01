AN NINH - TRẬT TỰ 26/1/2023

Đánh chết người vì mâu thuẫn cá nhân

Ngày 26/1, Công an huyện Xuyên Mộc tạm giữ D.V.T. (SN 1984, ngụ tỉnh Tây Ninh) liên quan đến vụ ẩu đả làm 1 người tử vong. Trước đó, ngày 16/1, tại ấp 5 (xã Hòa Hội), do mâu thuẫn cá nhân nên T. đã dùng tay, chân đánh anh P.V.S. (SN 1975, cùng quê Tây Ninh). Nạn nhân được đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng đã tử vong ngày 18/1. (Vương Lâm)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 26/1, Công an huyện Xuyên Mộc tạm giữ Dương Kim Quy (SN 2006, ngụ xã Bình Châu) về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, Quy gây án trên địa bàn rồi bỏ trốn nên ngày 24/1/2022, Công an huyện Xuyên Mộc ra quyết định truy nã. Sau nhiều tháng bỏ trốn, Công an xã Bình Châu đã bắt được Quy vào ngày mùng 2 Tết tại địa bàn xã. (Sơn Khê)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 26/1, Công an TP.Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam T.P.Đ. (SN 1995, trú tại phường Thắng Tam) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, từ giữa tháng 12/2022 đến ngày 17/1/2023, Đ. mua kim loại giả vàng như lắc tay, dây chuyền, nhẫn đem trộn lẫn với số vàng thật rồi đến một tiệm cầm đồ trên địa bàn phường Thắng Tam để cầm với số tiền hơn 550 triệu đồng. Cùng thủ đoạn, ngày 19/1, Đ. đến tiệm cầm đồ trên địa bàn TP.Vũng Tàu để lừa đảo thì bị chủ tiệm phát hiện, trình báo công an. (Trần Tiến)