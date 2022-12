Tội phạm ma túy chiếm tỷ lệ cao

Sáng 23/12, huyện Xuyên Mộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, mua bán người, ma túy và tệ nạn mại dâm năm 2022 và triển khai kế hoạch thực hiện công tác năm 2023.

Trong năm 2022, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bản huyện cơ bản được bảo đảm, phạm pháp hình sự xảy ra 94 vụ, giảm 11 vụ so với năm 2021. Số vụ vi phạm pháp luật về ma túy là 34 vụ, trong đó tội phạm liên quan đến ma túy tổng hợp (dạng đá) ngày càng nhiều và chiếm tỷ lệ cao. Tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường phát hiện 12 vụ, tăng 3 vụ so với năm 2021.

Dịp này, UBND huyện Xuyên Mộc đã khen thưởng 45 tập thể, cá nhân thành tích công tác phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Ông Lê Văn Đỏ, Công an viên phụ trách ấp Gò Cát, Công an xã Phước Thuận được nhận Bằng khen của Bộ Công an.

NGUYỄN THẮNG