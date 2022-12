AN NINH - TRẬT TỰ

Trộm, cướp tài sản

Ngày 22/12, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ dùng vũ lực uy hiếp để cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, anh Nguyễn C. (SN 1977) và vợ là chị Lương Thị H.H. (SN 1987, trú tại phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ) đến KCN Trảng Cát, thuộc phường Hắc Dịch, để giao cây cảnh cho khách. Khi đến nơi, anh C. và chị H. gặp Cao Thanh Hiển (SN 1981), Mạc Duy Đoan (SN 1982, trú tại TX. Phú Mỹ) và 2 người đàn ông (chưa rõ nhân thân lai lịch) đe dọa, dùng vũ lực ép buộc vợ chồng anh C. ra cây ATM của Ngân hàng BIDV gần đó rút 2 triệu đồng đưa cho Hiển và Đoan. Sau đó, nhóm người này tiếp tục ép vợ chồng anh C. phải đi cầm cố xe mô tô với số tiền 8 triệu đồng để đưa cho họ.

.Cùng ngày, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, kẻ gian đã trộm 2 cây nguyệt quế của chị Vũ T.H (SN 1976, trú tại phường Long Hương, TP. Bà Rịa). (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 22/12, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Lê Tuấn Anh (SN 1989, quê tỉnh Sơn La) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, xảy ra tại đường Hàn Thuyên (phường 10). Tang vật thu giữ gồm 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Nguyễn Văn)

Dâm ô với người dưới 16 tuổi

Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp với công an huyện Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh) vừa bắt đối tượng truy nã Đặng Văn Lâm (SN 1974, quê tỉnh An Giang) về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi theo quyết định truy nã số ngày 25/6/2020, của Cơ quan CSĐT-Công an huyện Bình Chánh. (Trí Nhân)