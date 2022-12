Bắt quả tang đối tượng tàng trữ pháo nổ số lượng lớn

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát Hình sự-Công an tỉnh đã bàn giao đối tượng cùng tang vật vụ tàng trữ pháo nổ xảy ra trên địa bàn huyện Long Điển để Công an huyện này tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Tang vật pháo nổ cơ quan công an thu giữ được tại nhà Tân

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 22/12, lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Long Điền kiểm tra căn nhà số 35 Võ Thị Sáu, tổ 5 ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng (huyện Long Điền) do Võ Duy Tân (SN 1981, là chủ nhà) phát hiện bên trong đang tàng trữ 262 bệ pháp nổ do nước ngoài sản xuất với trọng lượng 420,1 kg.

Đối tượng Tân

Đối tượng Nghĩa

Kết quả làm việc ban đầu các đối tượng khai nhận, Dương Tấn Nghĩa (SN 1995, trú tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền) mua số pháo trên của 1 đối tượng tên Heo Bắc (chưa rõ nhân thân, lai lịch). Sau đó, Nghĩa bán lại cho Tân với giá 850 ngàn đồng/bệ để Tân bán kiếm lời.

Cận cảnh 1 thùng pháo nổ có xuất xứ nước ngoài được cơ quan công an thu giữ tại nhà Tân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN