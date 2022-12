Phòng, chống tội phạm hiệu quả nhờ camera an ninh

Việc lắp đặt camera an ninh tại các khu dân cư trên địa bàn TP.Bà Rịa đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an trong công tác phòng, chống tội phạm. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Mô hình “camera an ninh” tại phường Phước Hưng, TP.Bà Rịa đã góp phần bảo đảm ANTT địa phương.

Phường Phước Hưng có 3 khu phố (KP), với 24 tổ dân cư. Trong đó, KP4 có diện tích rộng, nhiều khu đất trống, lại tiếp giáp với 2 xã phức tạp về ANTT là Hòa Long và Tân Hưng. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để một số đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, những năm gần đây, dịch vụ, thương mại trên địa bàn phường phát triển đã thu hút lao động tự do từ nhiều nơi khác đến sinh sống, làm thuê, dẫn đến tình hình ANTT tại địa phương diễn biến phức tạp.

Trước tình hình trên, công an phường tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường xây dựng mô hình “camera an ninh” để đấu tranh, xử lý, phòng, chống tội phạm. Thời gian đầu (2016-2017), camera an ninh chỉ lắp đặt ở những khu vực phức tạp về ANTT. Riêng từ đầu năm 2022 đến nay, hệ thống camera được phủ kín xuống tận địa bàn dân cư. Hiện trên địa bàn phường có 47 camera an ninh.

Thiếu tá Đặng Duy Tuấn, Phó Trưởng Công an phường Phước Hưng cho biết, thông qua hình ảnh trích xuất từ hệ thống camera, lực lượng công an đã xác minh, truy bắt được nhiều đối tượng phạm tội, phát hiện vụ việc, đối tượng nghi vấn tại các khu phố.

Đơn cử, 0 giờ 30 phút ngày 7/11, tại khu vực vòng xoay đường Hùng Vương và Điện Biên Phủ xuất hiện đối tượng trộm tấm đan thoát nước bằng gang. Hành vi này bị camera an ninh tại khu vực ghi lại. Cùng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an phường Phước Hưng đã xác định được đối tượng gây án và mời lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Phạm Minh Khang (SN 1990, trú tại phường Long Hương, TP.Bà Rịa) và thừa nhận hành vi trộm tấm đan thoát nước để bán kiếm tiền tiêu xài.

“Trước đây chưa có camera an ninh, khu vực này thường xuyên xuất hiện những đối tượng lạ mặt khiến người dân lo lắng. Hiện tình trạng này giảm hẳn là nhờ có camera an ninh nên lực lượng cảnh sát khu vực kịp thời phát hiện đối tượng nghi vấn để tuyên truyền cho người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa tội phạm”, Thiếu tá Đặng Duy Tuấn nói.

Ông Nguyễn Mạnh Sơn (đường Nguyễn Thị Định, phường Phước Hưng) cho biết, các đối tượng lạ mặt không còn dám bén mảng tới khu dân cư, người dân yên tâm mỗi khi ra đường.

Tương tự, trước đây, khu đất trống nghĩa địa thuộc tổ 5 (KP1, phường Long Toàn, TP.Bà Rịa) giáp ranh với TT.Long Điền (huyện Long Điền) vắng người qua lại nên thường xuyên xảy ra tình trạng đá gà gây mất ANTT. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân thiếu ý thức mang rác đến khu vực này đổ ảnh hưởng môi trường, mất mỹ quan đô thị. Vì vậy, năm 2016, Công an phường tham mưu UBND phường Long Toàn lắp camera an ninh tại khu vực này.

Trung tá Hà Anh Đức, Trưởng Công an phường Long Toàn cho biết, phường Long Toàn có 5 khu phố với hơn 2.000 hộ dân và hơn 12.000 nhân khẩu. Thời gian qua, hệ thống camera an ninh đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an trong điều tra, phá án, giải quyết nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ngăn chặn mâu thuẫn trong nhân dân từ cơ sở.

Theo Trung tá Nguyễn Tấn Phong, Đội trưởng Đội xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ-Công an TP.Bà Rịa, thời gian qua, Công an TP.Bà Rịa đã đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác bảo vệ ANTT theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” tại địa bàn khu dân cư. Trong đó, mô hình “camera an ninh” đã phát huy hiệu quả trong công tác này. Hiện 11 xã, phường trên địa bàn TP.Bà Rịa đều có camera an ninh.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN