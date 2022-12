Cảnh giác tội phạm trộm cắp cuối năm

Thời điểm cuối năm, hoạt động tội phạm trộm cắp tài sản có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng lợi dụng sơ hở của người dân, đột nhập trộm tài sản. Do đó, bên cạnh công tác nghiệp vụ đấu tranh của lực lượng công an đối với loại tội phạm này thì người dân cần nâng cao cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Đạt cùng tang vật xe máy mà y đã ăn trộm tại ấp Láng Găng (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc).

Lợi dụng sơ hở của người dân

Mới đây, khoảng 15 giờ ngày 14/12, tại ấp Láng Găng (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc), lợi dụng sơ hở của một người dân để xe mô tô hiệu Yamaha Exciter bên lề đường, trên xe vẫn còn cắm chìa khóa Nguyễn Văn Đạt (34 tuổi, trú tại tỉnh Kiên Giang) đã lén lút trộm xe rồi tẩu thoát theo QL 55 về hướng về huyện Đất Đỏ.

Nhận được tin báo của bị hại, lực lượng Công an huyện Xuyên Mộc đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng và thông tin cho Công an huyện Đất Đỏ. Đến 15 giờ 20 phút cùng ngày, tổ công tác của Công an xã Phước Long Thọ (huyện Đất Đỏ) đã bắt giữ được đối tượng cùng tang vật và bàn giao cho Công an huyện Xuyên Mộc xử lý theo thẩm quyền. Được biết, Đạt là đối tượng đã có 5 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”. Mới đây, năm 2021, Đạt bị TAND TX. Phú Mỹ xử phạt 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Vừa ra tù, không có nghề nghiệp, lại nghiện ma túy, Đạt lại tiếp tục phạm tội.

Trước đó, sáng 29/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, bảo đảm ANTT trên địa bàn, Công an phường 1 (TP.Vũng Tàu) đã bắt quả tang Huỳnh Tấn Tài (SN 1994, trú tại TP.Vũng Tàu) đang có hành vi trộm cắp tài sản của người tắm biển.

Tại cơ quan công an Tài khai nhận, y điều khiển xe máy biển số 72L8-6273 đi trên đường Quang Trung (Bãi Trước, TP. Vũng Tàu) thì phát hiện 1 người đàn ông điều khiển xe ô tô tới đậu bên lề đường Quang Trung. Người này khóa xe lại và quấn chìa khóa vào khăn tắm, để lại trên bờ kè rồi xuống tắm biển. Tài đã lấy trộm chìa khóa ô tô, mở cửa rồi vào trong xe trộm cắp.

Trong lúc đối tượng đang lục soát tài sản thì bị lực lượng Công an phường 1 bắt quả tang. Khám xét nhanh trong người Tài, cơ quan công an thu giữ hơn 50 triệu đồng tiền mặt, 2 chiếc ĐTDĐ. Trong đó, có 1 chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 10 là tang vật đối tượng đã trộm trong ngày 17/11 cũng tại địa điểm trên. Được biết, Tài là đối tượng đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Theo Công an huyện Xuyên Mộc, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc xảy ra 32 vụ trộm cắp tài sản. Đối tượng trộm cắp tài sản có thể hoạt động riêng lẻ hoặc hình thành băng, ổ nhóm, đường dây tiêu thụ. Các đối tượng thường lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của người dân để gây án và nhanh chóng mang đi tiêu thụ, các đối tượng chuyên nghiệp còn chuẩn bị công cụ, phương tiện, nơi tiêu thụ tài sản.

Đối tượng thường thăm dò, nắm tình hình về nơi có ý định trộm cắp như: loại tài sản, các sơ hở của chủ tài sản, quy luật sinh hoạt của người dân… từ đó chọn thời gian, địa điểm để thực hiện trộm cắp tài sản. Bên cạnh đó, cũng có những đối tượng lang thang khi nhìn thấy điều kiện thuận lợi thì thực hiện ngay hành vi trộm cắp.

Người dân nâng cao cảnh giác

Thượng tá Nguyễn Tấn Ngọc Duy, Phó Trưởng Công an TP.Vũng Tàu cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP.Vũng Tàu xảy ra 112 vụ trộm cắp tài sản. Trong đó, cơ quan công an đã làm rõ 95/112 vụ, bắt và khởi tố hơn 100 đối tượng.

Qua theo dõi tình hình, các vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn chủ yếu ở nhà dân, nơi công cộng. Đặc biệt, trong khoảng thời gian cuối năm, các đối tượng có thể hoạt động thường xuyên hơn, thủ đoạn và phương thức hoạt động của tội phạm ngày càng tinh vi. Do có sự móc nối với nhau nên hành động của tội phạm diễn ra nhanh chóng, bí mật và lấy được nhiều tài sản có giá trị. Chúng chủ yếu lợi dụng những sơ hở, thiếu sót của người dân để tiến hành trộm cắp khi có thời cơ thuận lợi.

Để kịp thời phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn TP.Vũng Tàu, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần gắn camera an ninh; thiết kế “khoá trong” để chống cắt khóa, sửa chữa gia cố chắc chắn móc khóa, bàn lề cửa, bông gió, cửa ban công; luôn cảnh giác, không sơ hở để xe máy trước cửa nhà, phòng trọ không người trông coi, khi rời khỏi xe phải rút chìa khóa, nên dựng xe ở nơi dễ quan sát và khóa từ 1 đến 2 ổ khóa. Ngoài việc khóa cổ xe cần phải trang bị thêm ít nhất 1 loại khóa như khóa chống trộm, khóa bánh, khóa thắng đĩa, khóa chống chân; Kiểm tra kỹ các khóa cửa (cửa sổ, cửa chính, cửa ban công), khóa tủ đựng tài sản, xe máy...trước khi ngủ hoặc sau khi rời khỏi nhà; giữ mối quan hệ với những người xung quanh, đồng thời nhờ trông coi hộ khi vắng nhà hay đi du lịch. Tuyệt đối không nên chia sẻ lịch trình chuyến đi của bản thân lên mạng xã hội.

Khi bị trộm cắp tài sản, đề nghị người dân thông báo ngay cho công an các phường, xã nơi cư trú để điều tra xác minh, làm rõ vụ việc.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN