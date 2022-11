Triển khai thí điểm Công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự

Ngày 23/11, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022”, triển khai kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Đồng thời triển khải xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị” trên toàn quốc.

Theo Bộ Công an, từ tháng 6/2022, trung ương đã triển khai tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022”, tập trung kéo dài từ tháng 7- tháng 8 với nhiều nội dung đổi mới và nhận được sự hưởng ứng của cả hệ thống chính trị và người dân. Từ đó, khơi dậy tình yêu nước và đoàn kết toàn dân tộc, người dân thi đua hăng hái, thực hiện nhiều công việc thiện nguyện.

Đối với xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”, từ năm 2021, Bộ Công an đã triển khai tại 5 thành phố lớn trên cả nước.

Năm 2023, Bộ sẽ tiếp tục triển khai thí điểm trên cả nước. Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong năm 2023 cũng sẽ triển khai xây dựng thí điểm tại 1 phường. Lộ trình đến năm 2030, Công an tỉnh sẽ triển khai 100% toàn phường trên địa bàn tỉnh.

TRẦN TIẾN