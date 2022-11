Theo quy định tại Luật Cư trú 2020, từ ngày 1/1/2023 toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng. Để chuẩn bị cho thời điểm lịch sử này, cùng với công an cả nước, tỉnh, Công an huyện Châu Đức đã và đang tập trung thực hiện cao điểm “90 ngày đêm” do Bộ Công an phát động để bảo đảm hoàn thành những chỉ tiêu triển khai Luật này.

Công an TT.Ngãi Giao hướng dẫn người dân bổ sung dữ liệu quốc gia về dân cư.

Khi bỏ sổ hộ khẩu giấy, nhiệm vụ hàng đầu của lực lượng công an là phải bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” sau khi triển khai rà soát, phân loại công dân trên địa bàn chưa được cấp thẻ căn cước công dân (CCCD).

Tại xã Bình Ba, 85% hồ sơ cấp CCCD gắn chíp cho công dân trong độ tuổi đã được hoàn thành. Trên cơ sở đó, lực lượng công an xã đang rà soát, xác lập lại số định danh cá nhân, hủy thẻ CCCD gắn chíp sai thông tin.

Ngoài thu thập, tập hợp đầy đủ, chính xác thông tin của công dân, công an các xã, thị trấn còn tuyên truyền cho công dân kịp thời bổ sung thông tin khi có sự thay đổi; nắm bắt di, biến động dân cư trên địa bàn để cập nhật, thay đổi, bổ sung, điều chỉnh dữ liệu công dân, qua đó bảo đảm đủ điều kiện để chuyển sang quản lý dân cư trên hệ thống điện tử của cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư.

Trung úy Nguyễn Đức Nghĩa, cảnh sát khu vực, Công an TT.Ngãi Giao cho hay, Ban Chỉ huy Công an thị trấn đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo cảnh sát khu vực phối hợp với ban điều hành khu phố rà soát từng người chưa làm CCCD gắn chíp. Đối với các trường hợp không rõ nơi đến, cơ quan công an sẽ lập biên bản xác minh, tạo biến động dữ liệu dân cư để đồng bộ dữ liệu và hướng dẫn người dân thực hiện các bước để hoàn thành việc cấp CCCD gắn chíp.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Trưởng KP.Phú Giao, TT.Ngãi Giao cho biết, hiện nay, một số công dân không có mặt tại địa phương nên ban điều hành khu phố đã vận động gia đình thông báo cho con em tranh thủ thời gian về địa phương hoàn thành bổ sung dữ liệu còn thiếu để cấp CCCD theo quy định. “Qua tuyên truyền, hầu hết người dân đã hiểu được những tiện ích của việc bãi bỏ sổ hộ khẩu giấy, từ đó, đồng thuận và phối hợp với cơ quan công an thực hiện tốt Luật Cư trú”, ông Lộc nói.

Bà Huỳnh Thị Giang, người dân ở TT.Ngãi Giao chia sẻ: “Tới đây, khi đi làm thủ tục hành chính chúng tôi không phải mang theo nhiều loại giấy tờ mà chỉ cần cầm CCCD gắn chíp là đầy đủ rồi. Luật Cư trú đã giúp người dân giảm bớt phiền hà”.

Hiện trên địa bàn huyện Châu Đức còn hơn 22 ngàn trường hợp chưa làm CCCD gắn chíp, hơn 13 ngàn trường hợp sai thông tin định danh cá nhân và hơn 4.500 trường hợp dữ liệu công dân còn thiếu thông tin. Do đó, trong cao điểm “90 ngày đêm” bỏ sổ hộ khẩu giấy, công an huyện Châu Đức sẽ tăng cường lực lượng nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ số hóa dữ liệu dân cư trước ngày 15/12/2022.

Theo quy định của Luật Cư trú 2020, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú đến hết ngày 31/12/2022. Do vậy, từ ngày 1/1/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng, thay vào đó, người dân sẽ được quản lý bằng dữ liệu điện tử có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo Điều 38 Luật Cư trú 2020, khi thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Đại úy Nguyễn Xuân Vũ, Phó Đội trưởng Đội Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an huyện Châu Đức thông tin thêm, lực lượng công an đã, đang phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền những lợi ích của việc xác thực thông tin trên môi trường điện tử, giảm thủ tục hành chính cho người dân, hướng dẫn công dân đăng ký tài khoản định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến. Lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo Công an huyện cũng thường xuyên quan tâm, trực tiếp xuống từng địa bàn cấp xã kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở thực hiện.

Bài, ảnh: SƠN KHÊ