Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 23/11, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý Lê Thị Kim Phượng (SN 1985, trú tại TX. Phú Mỹ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại tổ 10, KP. Song Vĩnh, phường Tân Phước, lực lượng chức năng bắt quả tang Phượng tàng trữ trái phép 2 gói nilon chứa chất kết tinh không màu trong suốt nghi là ma túy đá, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. (Nguyễn Văn)

Dâm ô với người dưới 16 tuổi

Ngày 23/11, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý vụ dâm ô với người dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, Quản Đức Tâm (SN 1995, chổ ở TP. Vũng Tàu) làm quen với anh A.H (SN 2008, trú tại tỉnh Kon Tum). Sau đó, tại nơi ở của Tâm ở phường Nguyễn An Ninh, đối tượng dùng vũ lực thực hiện hành vi dâm ô đối với A.H. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, A.H đã đến cơ quan công an trình báo. Hiện Công an TP.Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tâm. (Phước An)

Truy nã ra đầu thú

Ngày 23/11, Công an TP.Vũng Tàu cho biết, đã vận động Phạm Thị Thùy Trang (SN 1992, trú tại tỉnh Tiền Giang) bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản theo quyết định truy nã ngày 19/6/2019, của Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu ra đầu thú. (Trí Nhân)

Tìm chủ sở hữu

Ngày 24/11, Công an TX.Phú Mỹ ra thông báo tìm chủ sở hữu xe máy BKS: 93P1-489.40, hiệu Yamaha, loại Srius, liên quan đến vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, Công an TX.Phú Mỹ đã điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra từ tháng 8-9/2022. Quá trình điều tra, công an tạm giữ 1 xe máy và giấy tờ kèm theo, nhưng chưa xác định rõ chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng tài sản hợp pháp. Xe có số máy 5C64934842, số khung S5C640CY934837, màu sơn trắng. Trong xe còn kèm theo một số giấy tờ mang tên Bùi Thị A. (ngụ xã Tân Khải, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước). Nay cơ quan CSĐT - Công an TX.Phú Mỹ thông báo cho cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu xe này đến công an để làm việc, hoặc liên hệ cán bộ thụ lý Nguyễn Văn Huy, SĐT: 0938003969.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có cá nhân, tổ chức nào đến nhận, Công an TX. Phú Mỹ sẽ tiến hành xử lý theo quy định.