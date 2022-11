Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 22/11, Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy tại ấp Phước Tân, xã Phước Tỉnh. Trước đó, lực lượng Công an xã Phước Tỉnh bắt quả tang Nguyễn Kim Tiên (SN 1985, trú tại huyện Long Điền) tàng trữ trái phép 2 gói nilon chứa ma túy đá. (Nguyễn Văn)

Trộm cắp tài sản

Ngày 22/11, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại 1 căn nhà trên đường Chu Mạnh Trinh, phường 8, lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, Ngô Hồng Mạnh (SN 2001, quê tỉnh Hà Tĩnh) đã đột nhập trộm xe Honda Vision của chị N.P.K.A. (Lê Nguyễn)

Giao cấu với trẻ em

Ngày 22/11, Công an TX.Phú Mỹ tiếp tục điều tra vụ giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, xảy ra tại KP.Tân Ngọc, phường Phú Mỹ. Theo trình bày của bị hại, Nguyễn Hoàng Anh (không rõ lai lịch) quen biết với em T.T.Y.P. (SN 2006, quê tỉnh Cà Mau). Năm 2020, Hoàng Anh đã quan hệ tình dục làm P., có thai và sinh con vào ngày 11/12/2021. Đến ngày 16/11/2022, P., thấy con đã được 11 tháng tuổi mà Hoàng Anh không quan tâm nên đã trình báo cơ quan công an. (Sơn Khê)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 22/11, Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1985, trú tại TP. Hồ Chí Minh) sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc (nghi là giả) đến Văn phòng công chứng huyện Xuyên Mộc (KP.Thạnh Sơn, TT.Phước Bửu) để công chứng hợp đồng vay tiền có thế chấp quyền sử dụng đất nói trên với ông T.N.T. (SN 1979, trú tại huyện Xuyên Mộc) với số tiền 770 triệu đồng. Ông Trí đã chuyển số tiền trên cho bà Lan. Hiện, Công an huyện Xuyên Mộc đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Lan để tiếp tục điều tra xử lý. (Nguyễn Anh)

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 22/11, Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra tại tổ 7, ấp 1, xã Bưng Riềng. Trước đó, xe mô tô biển số 64K1-48... do ông T.T.A. (SN 1977, quê tỉnh Vĩnh Long) điều khiển tới địa điểm trên đã xảy ra TNGT với xe mô tô biển số 86B4-170... do bà N.T.S. (SN 1968, trú tại Xuyên Mộc) điều khiển. Hậu quả, ông A., tử vong còn bà S., bị thương. (Trí Nhân)