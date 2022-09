HUYỆN XUYÊN MỘC: 1.111 trường hợp bị xử lý trong cao điểm an toàn giao thông

Ngày 23/9, Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về việc thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (từ ngày 20/6, đến ngày 20/9), lực lượng CSGT và công an các xã, thị trấn đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 1.111 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 234 xe mô tô, 26 xe ô tô và 540 giấy tờ các loại.

Trong đó, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý 104 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 27 trường hợp chạy xe quá tốc độ; 50 trường hợp chở hàng quá tải trọng; 647 trường hợp không đội mũ bảo hiểm... Qua đó, đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng, tước GPLX, chứng chỉ chuyên môn 102 trường hợp.

Ngoài ra, lực lượng CSGT-Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp Công an xã Bình Châu, Công an xã Bưng Riềng và các lực lượng có liên quan ngăn chặn, bắt giữ thành công 1 vụ tổ chức đua xe trái phép trên tuyến đường ven biển Bình Châu - Hồ Cốc, tạm giữ 56 đối tượng và 62 xe mô tô các loại.

PHƯỚC AN