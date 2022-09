Phạt tù chung thân con rể chém bố vợ

Ngày 22/9, TAND tỉnh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “giết người” và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tĩnh (SN 1991) tù chung thân.

6 bị cáo đồng phạm với Nguyễn Tĩnh trong vụ án gồm: Nguyễn Tiến Thành (SN 1994), Phạm Văn Bình (SN 1994), Nguyễn Văn Thôi (SN 2000), Nguyễn Phi Hoàng (2001), Lê Văn Phương Nam (2004) và Bùi Đại Nghĩa (SN 2006, cùng ngụ huyện Xuyên Mộc) bị tuyên phạt mức án từ 6-14 năm tù cùng về tội “giết người”.

7 bị cáo bị buộc tội "giết người" tại phiên xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, Nguyễn Tĩnh và chị T.T.T (SN 1995) là vợ chồng. Quá trình sinh sống cả hai nảy sinh mâu thuẫn nên từ tháng 9/2021 hai vợ chồng đã sống ly thân. Chị T.T.T đưa 2 con nhỏ về ở tại nhà cha đẻ là ông T.Đ.T. (SN 1950, xã Hoà Hội, huyện Xuyên Mộc).

Khoảng 15 giờ ngày 9/12/2021, Tĩnh đến nhà ông T.Đ.T để thăm con nhưng không gặp được. Cho rằng gia đình ông T.Đ.T ngăn cản nên Tĩnh chửi bới rồi bỏ đi. Sau đó Tĩnh gọi điện cho T.Đ.Th (SN 1993, con ông T.Đ.T) và cả hai thách thức hẹn đánh nhau tại nghĩa địa xã Hoà Hội.

Tĩnh về nhà nói chuyện với em trai là Nguyễn Tiến Thành và rủ Thành giúp mình đi đánh nhau với người nhà bố vợ. Đồng thời, Tĩnh rủ thêm Lê Văn Phương Nam và Phạm Văn Bình đi giúp mình đánh nhau. Nguyễn Tiến Thành sau đó còn rủ thêm Nguyễn Văn Thôi và Bùi Đại Nghĩa cùng đi giúp Tĩnh.

Nguyễn Văn Thôi lấy 4 dao rựa đưa cho Thành, còn mình mang theo 1 bình xịt hơi cay. Lê Văn Phương Nam mang theo một dao rựa, Bùi Đại Nghĩa lấy 3 mã tấu tự chế và rủ thêm Nguyễn Phi Hoàng (xã Hoà Hội) đi đánh nhau. Thành còn nhờ Nam về nhà lấy 1 khẩu súng hơi mang đến cho Thành.

Sau khi tập hợp đủ người và vũ khí, cả nhóm di chuyển đến khu vực gần nghĩa địa xã Hoà Hội để đánh nhau nhưng T.Đ.Th không đến. Cả nhóm tiếp tục kéo đến nhà ông T.Đ.T tìm T.Đ.Th để gây sự đánh nhau. Tới nơi, Tĩnh đi xe máy vào nhà bố vợ trước, đồng bọn đi theo sau để hỗ trợ.

Toàn cảnh phiên xét xử 7 bị cáo về tội "giết người".

Thấy Tĩnh đến nhà gây sự đánh nhau, ông T.Đ.T cầm một cây dũ ba khúc bằng kim loại. T.Đ.Thái (SN 2001, con ông T.Đ.T) cầm 1 con dao và 1 cục đá từ trong nhà chạy ra. Vợ và con gái ông T.Đ.T cũng chạy ra hô hoán. Thấy vậy, Thành rút súng hơi bắn 1 phát lên trời để thị uy. Tĩnh thấy ông T.Đ.T và con trai xông ra thì chạy đi lấy rao rựa để trên xe đồng bọn để đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Tĩnh dùng dao rựa chém vào cổ bố vợ khiến ông này ngã gục xuống đường và tử vong sau đó. Thấy cha bị chém gục, T.Đ.Th. cầm dao xông tới đuổi đánh và chém nhiều nhát vào người Tĩnh khiến đối thủ bị thương phải bỏ chạy. T.Đ.Th. tiếp tục đuổi theo nhưng được mọi người can ngăn, còn Tĩnh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với thương tích 18%.

Nhóm đối tượng mang hung khí đi theo hỗ trợ Tĩnh khi thấy ông T.Đ.T bị chém gục và người nhà ông T.Đ.T xông ra thì Thôi xịt hơi cay để đáp trả rồi cả nhóm tẩu thoát.

Sau 1 ngày xét xử, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tĩnh tù chung thân, các bị cáo đồng phạm lãnh mức án từ 6 -14 năm tù về tội "giết người".

Cơ quan điều tra xác định T.Đ.Th. dùng dao rựa và cây củi khô đánh, chém Tĩnh nhiều cái. T.Đ.Th. thực hiện hành vi trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh do thấy Tĩnh chém vào cổ cha mình làm nạn nhân gục tại chỗ. Tỉ lệ thương tích của Tĩnh dưới 31% do vậy hành vi của T.Đ.Th. không đủ yếu tố cấu thành tội “cố ý gây thương tích” trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh theo điều 315 Bộ luật Hình sự. Do đó đã chuyển xử phạt T.Đ.Th. vi phạm hành chính với mức phạt 2 triệu đồng.

